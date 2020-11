Ya no es un secreto que la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), enfrenta problemas técnicos, estructurales, de desempeño y fugas radiactivas que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) debe tomar en cuenta, sin embargo, tras autorizar la renovación de Licencia de Operación por 30 años más, sin haber verificado el debido cumplimiento del contratista IPI, con los requisitos de la NOM-034-NUCL-2016 y el Plan de Garantía de Calidad de Laguna Verde, alegando la falta de presupuesto, persiste un riesgo latente de sufrir una catástrofe nuclear.

En conferencia de prensa, Bernardo Salas Mar, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ex trabajador de la Central Nuclear de Laguna Verde, aseguró que lo más preocupante es que ante cualquier fallo, ninguna autoridad se hará responsable.

“Pues sí, nadie va a querer responder fui yo, entonces aquí se tiran la pelotita y los que quedan expuestos son la población mexicana, que es la que a final de cuentas va a salir perdiendo, por estas malas decisiones, yo me atrevo a decir que arriba del ingeniero Héctor Sergio López Villarreal, Gerente de Laguna Verde, de Manuel Bartlett Díaz, presidente de la Comisión Federal de Electricidad de México y Rocío Nahle García. Secretaria de Energía, entre ellos está la pelotita, todos no quieren cargar con la culpa, se deslindan, pero a todos los considero yo responsables, yo por eso al ver todo este relajo que no salen ni a aclarar, por eso me atrevo a decir que Laguna Verde es la catástrofe nuclear al acecho de suceder”, comentó.

Laguna Verde: la catástrofe nuclear al acecho de suceder

Con documentos oficiales en mano, que comprueban sus declaraciones, Salas Mar, quien la CFE despidió en 1996, por denunciar inseguridad en la generadora, aseguró que la CNSNS, autorizó la renovación de licencia al reactor número uno, sin haber verificado el cumplimiento de requisitos del personal contratista de Ingeniería y Proyectos de Innovación “IPI”, que realizó las pruebas para asegurar que el reactor número uno de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) se encuentra en condiciones óptimas para operar por otros 30 años.

Explicó que éstos trabajadores debieron estar debidamente calificados de acuerdo a los requisitos de las especificaciones técnicas de los contratos otorgados a dicha compañía, sin embargo, los mismos contratos fueron evaluados y otorgados de forma sospechosa, con incongruencias en sus especificaciones y sin trasparencia en el proceso de contratación.

Detalló que todo esto genera cuestionamientos evidentes y dejan a la vista la obviedad de que la oferta de dicho contratista no cumplía ni con la especificación de los contratos, por lo cual, no hay duda de que estos contratos fueron dirigidos para que los ganara la compañía IPI, con la ayuda de algunos directivos de la CNLV asociados a la misma.

Los contratos pueden ser revisados en el micrositio de la CFE y ver las claras incongruencias en sus requisitos para el personal, los cuales son: 800835667, 800866131, 800866920, 800901970 y 800902483.

Todo esto transgredió la Norma Oficial Mexicana NOM-034-NUCL-2016, misma que es vigilada por la CNSNS y está contemplada en el Plan de Garantía de Calidad de Laguna Verde lo cual pone en duda la veracidad de las pruebas ejecutadas por personal no calificado y a pesar de todo esto, la CNSNS autorizó la Licencia de Operación del Reactor Uno por 30 años más.

Laguna Verde: la catástrofe nuclear al acecho de suceder

Lo anterior, de acuerdo al Oficio No. AOO.130/042/2020, de fecha 13 de noviembre de 2020 y firmado por el M. en C. Víctor Manuel González Mercado, Director General Adjunto de Seguridad Nuclear de la CNSNS. En este oficio puede leerse:

“Esta Autoridad vigila regularmente, mediante sus inspecciones, que la CNLV cumpla con esta obligación, por lo que una vez que existan condiciones sanitarias aceptables y la CNSNS cuente con recursos económicos suficientes, la Dirección General Adjunta de Seguridad Nuclear (DGASN) podrá llevar a cabo la diligencia correspondiente”.

Más adelante dice: “Cabe mencionar que esta CNSNS otorgó la “Autorización de operación en instalaciones nucleares” No. CNLV-1/2020 a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el pasado 24 de julio de 2020”. Con esta autorización, el Ing. Eibeschutz Hartman, no solo incurre en irresponsabilidad, negligencia e incompetencia, sino que incurre en cargos criminales en contra del pueblo de México y en particular de los veracruzanos, al poner en riesgo su salud y sus vidas. Debo agregar que el Ing. Eibenschutz se autoproclama “El Padre de la Energía Nuclear en México” y hasta tiene una placa de bronce con su nombre, en el Centro de Información de CNLV.

Por otro lado, en otro oficio, se pretende negar que la CNSNS haya otorgado la citada Licencia de Operación, con la aparente intención de proteger al Ing. Juan Eibenschutz Hartman, director de la CNSNS, pues en el Oficio No. 18.950.530/TAQ/220/2020, Expediente No. DE-002/2020, firmado por el Mtro. Walter Rodrigo Chávez León, Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de la Secretaría de la Función Pública, puede leerse: “…en la denuncia se señala que el Ing. Juan Eibenschutz Hartman pretende obtener a toda costa la renovación de la Licencia de Operación del Reactor No. 1 de la Central Nuclear Laguna Verde, lo cierto es que estos hechos se ven desvirtuados con la documental consistente en la Autorización Operación de Instalaciones Nucleares, en la que se hace constar que la referida Autorización fue otorgada por la Secretaría de Energía, por lo que no se acredita que haya sido el Ing. Juan Eibenschutz Hartman, el servidor público que otorgó la autorización de operación correspondiente…”.

En rueda de prensa, el académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Bernardo Salas Mar, dijo que luego de publicarse opiniones encontradas respecto a la seguridad en la CNLV en el periódico “El Dictamen” del puerto de Veracruz, “un servidor retó a un debate al Ing. Héctor Sergio López Villarreal, Gerente de Centrales Nucleoeléctricas, pidiéndole que publicara en ese diario la fecha, hora y lugar público para el inicio del debate, sin embargo, hasta la fecha, no se ha pronunciado al respecto. Por ello, puedo concluir que el Ing. López Villarreal sólo mostró su carencia de profesionalismo, quedando como irresponsable, negligente e incompetente, quedándole como su única salida digna, su renuncia al cargo de Gerente de Laguna Verde.

Durante su corta estancia en el cargo, el Ing. López Villarreal se dedicó a maltratar a los trabajadores; corrió por celos profesionales al Ing. Constancio Daza Vázquez. Existen dentro de la CNLV al menos 15 ingenieros que cumplen con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana para ocupar el cargo de Gerente de Laguna Verde, algunos de ellos se encuentran laborando todavía en la CNLV y algunos otros se encuentran actualmente separados de sus cargos y congelados por el actual Gerente, por lo que uno de ellos debería reemplazar al Ing. Héctor Sergio López Villarreal.

Una característica de los 3 Gerentes de Laguna Verde a quienes he retado a un debate técnico-científico sobre la seguridad en Laguna Verde, pero que han rehuido a la confrontación en buena lid y que son el Ing. Rafael Fernández de la Garza, Ing. José Francisco Torres Ramírez y Héctor Sergio López Villarreal, es que ellos tienen poder y dinero, pero carecen profundamente de HONOR.

Te puede interesar:

Nunca antes un Gerente de Centrales Nucleoeléctricas había generado tantos adversarios al interior de la CNLV y los había unido a todos en su contra, como lo ha hecho el Ing. Héctor Sergio López Villarreal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador debe conocer la verdad sobre la inseguridad en la CNLV y poner orden, exigiendo que se acaten las recomendaciones de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO- por sus siglas en inglés), para lograr que la CNLV sea un centro de trabajo rentable y sobre todo seguro, tal como lo pueden lograr los 150 trabajadores, y más que se van acumulando día a día (llegando ahora casi a los 200), que están inconformes con la designación del Ing. López Villarreal.

Por funcionarios como el Ing. Héctor López Villarreal, Gerente de Centrales Nucleoeléctricas, Ing. Juan Eibenschutz Hartman, director de CNSNS, Ing. Rocío Nahle García, Secretaria de Energía y Lic. Manuel Bartlett Díaz, director de CFE que no reconocen ni respetan la energía nuclear y la tratan como cualquier tipo de energía es que me atrevo a afirmar: “Laguna Verde, la catástrofe nuclear al acecho de suceder”.

En la rueda de prensa, Bernardo Salas Mar, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ex trabajador de la Central Nuclear de Laguna Verde, hizo entrega a los medios de comunicación presentes, copias de los documentos que a su parecer acreditan sus declaraciones, incluso dejando sus contactos para cualquier aclaración sobre el tema:

Físico Matemático Bernardo Salas Mar

Facultad de Ciencias- Departamento de Física- UNAM

[email protected] www.unamvioladerechoshumanos.com

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen