Laguna de San Julián ha perdido 52 hectáreas en los últimos años 

De 2014 a la fecha el espejo de agua de la laguna San Julián ha disminuido un 50 por ciento al pasar de 114 a 62.81 hectáreas en un periodo de ocho años, reconoció el secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista.

En entrevista exclusiva para AVC Noticias, el funcionario dijo que bajo estas condiciones se ejecutará un plan de intervención inmediata y a largo plazo tendiente a recuperar su volumen y generar mayor captación de agua de lluvias.

Explica que las causas de la disminución de este cuerpo de agua obedecen a factores que van desde la falta de lluvia —como principal causa— hasta el avance de la mancha urbana que invade las áreas protegidas e incluso el cambio climático que aumenta las temperaturas y con ello existe una mayor evaporación de las aguas.

Tras la publicación del reportaje de AVC: “Laguna de San Julián de Veracruz pierde extensión y lirio pone en riesgo pesca”, personal de Sedema acudió a analizar la situación de este cuerpo que forma parte de un archipiélago protegido que comprende 33 lagunas con una superficie de 944 hectáreas en los municipios de Veracruz, La Antigua y Boca del Río.

El análisis de Sedema, explica Juan Carlos Contreras Bautista, revela que en 1995 la laguna tenía un espejo de agua de 125 hectáreas y comenzó a disminuir, aunque en 2014 debido a una mayor caída de lluvia alcanzó 114 hectáreas y desde entonces se ha registrado un retroceso en su volumen.

“Esta laguna ha estado en condiciones de disminución desde hace años en su espejo de agua. El año en que más grande tuvo su espejo de agua fue 1991, alcanzó 125 hectáreas; el 2014 fue un año con mucha lluvia en Veracruz y alcanzó 114 hectáreas, pero en lo que va de abril tiene un espejo de agua de 62.81 hectáreas”.

“Es por eso la preocupación porque casi alcanzó la mitad de todo su espejo de agua y ha generado inconformidad en la población porque muchos se abastecen de alimentos, principalmente de la crianza de peces”, dijo.

El titular de Sedema consideró que si bien son ciclos que sufren estos cuerpos de agua, la tarea de las autoridades y la población es lograr que se pueda restaurar su nivel lo más pronto posible; ejemplificó que en 1995 y en el 2014 se registraron “picos” de altas precipitaciones pues cayeron entre mil 400 y mil 500 milímetros de lluvia, lo que generó un aumento en su nivel.

“La precipitación más alta fue debido a un huracán fue la de 2014 que cayeron cerca de mil 535 milímetros de lluvia. Esto se relaciona con el espejo de agua porque entre mayores lluvias, mayor espejo de agua habrá. Del 2014 a la fecha ha disminuido gradualmente la cantidad de la precipitación por eso se adjudica a la falta de lluvias, no pasa otra cosa más que la falta de lluvias”.

El cambio climático también provoca daños



El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, advierte que la falta de lluvia es parte de los efectos del cambio climático, lo mismo que el incremento en las temperaturas que genera una mayor evaporación en los cuerpos de agua.

Explica que desde 1973 a la fecha se ha incrementado 1.2 grados el promedio de temperatura anual y eso genera una evaporación del mismo cuerpo de agua; y a esto debe sumarse que la mancha urbana ha ido avanzando hacia la zona protegida, lo que impone una mayor presión a este cuerpo que tiene una superficie de 305 hectáreas incluyendo sus alrededores y espejo de agua.

“Esas son las causas, aunado a que la población va invadiendo más cerca las zonas colindantes con la laguna, que son las zonas donde se recargan los cuerpos de agua”, comentó al recordar (…) Hay ordenamiento urbano, lo que se pide es que se respete, hay decretos de áreas naturales protegidas y por eso invitamos a la población y autoridades que se respeten para poder resguardar esas zonas de recargas”.

El plan inmediato



Como parte de las acciones de remediación que realizarán este año, Contreras Bautista detalló que solicitarán permiso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para intervenir esta laguna ya que está bajo la administración del Gobierno federal.

El plan incluye el retiro de la flora invasora como el lirio, aunque aclaró que su presencia no es el problema más complejo ya que dijo es un signo de la falta de agua que genera su proliferación.

“Vamos a hacer acciones para quitar la flora que pueda ser invasora y genere problemáticas como la falta de oxigenación, que no es lo más grave porque lo más grave es la falta de lluvias. Una vez que esos cuerpos se recarguen esa vegetación no existe, porque es un signo de la falta de agua”.

Además, se hará una intervención de la materia vegetal y en algunas zonas donde hay brotes de agua se llevará a cabo su dragado con el objetivo de ayudar de manera inmediata.

Contreras Bautista agregó que a largo plazo se reforzarán las campañas de fábrica de agua, mejor conocidas con reforestaciones, para tener mayor arbolado y con ello mayor captación de humedad que al final escurra en estos cuerpos de agua.

Explica que en 15 días se realizará reuniones técnicas con personal de Conagua para la elaboración del proyecto de ejecución que tendrá que realizarse este mismo año en cuanto al retiro de toda la vegetación que afecta el cuerpo de agua y también el dragado.

“Los problemas ambientales no se hacen de un día para otro y poder recuperar la flora y fauna afectada llevará tiempo, por eso a largo plazo generaremos la fábrica de agua. Hay que recordar que para que una planta pueda crecer algunos metros llevan varios años, por eso tardará poder recuperar estos ecosistemas que han sido afectado”.

Aun así, el funcionario reconoció que dado que mayo es el mes más seco para la entidad veracruzana existe una probabilidad de que el volumen de esta laguna disminuya todavía más.

“Los vecinos están conscientes de que mayo es más seco y que pudiera generarnos ciertas disminuciones. Tenemos que conservar nuestras áreas de recargas, si no lo vemos así estamos enfocándonos mal, por eso estamos haciendo estas dos acciones, a corto y largo plazo para no errar en acciones que no den resultados”.

Agrega que la experiencia señala que las recuperaciones son cíclicas como es la naturaleza, pero que es deber de las autoridades ayudar a que se recupere lo más pronto posible.

