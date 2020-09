La tala clandestina, problema “álgido” en Perote y Uxpanapa: Sedema

Rocío Pérez Pérez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, reconoció que la tala clandestina es un tema bastante “complejo” en toda la Entidad, pero los puntos más álgidos son el Valle y Cofre de Perote y el Uxpanapa.

En entrevista, reveló que es un asunto que se trata en la mesa de seguridad, incluso con la intención de integrar a elementos de la Guardia Nacional para la vigilancia de esas zonas.

“Sí, por supuesto, es grave [el problema de la tala clandestina], porque están en áreas en las prácticamente se ha quedado muy buena parte de nuestro sistema, estamos hablando de la zona de Perote, de la zona sur, el Uxpanapa, otras zonas de manera menor”, admitió.

La Funcionaria no descartó que el crimen organizado este involucrado en la devastación de las zonas.

“Son varios temas, hay un tema que tiene que ver con la gente que vive alrededor de, necesitamos trabajar mucho con sistemas productivos, necesitamos darle a gente alternativas para la subsistencia, entonces es un tema que tiene que ver con el bienestar, pero (no se descarta que participe el crimen), no, pero no es un tema que nos toque revisar”, definió.

Pérez Pérez expuso que para atacar este problema y solucionarlo de raíz, hacía falta integrarlo en una mesa interinstitucional, aunque recalcó, se abandonó por mucho tiempo.

Consideró que es necesario supervisar las zonas y coordinarse con otras instituciones para atacarlo de manera frontal.

“Los puntos o focos rojos están centrados en la parte de Perote y la zona sur del Estado, son los puntos más álgidos que tenemos”, señaló.

