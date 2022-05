“La prueba de ADN aún no sale positiva”: familiares de Viridiana tras presunto hallazgo de su cuerpo 

Familiares de Viridiana Moreno informaron que “la prueba de ADN aún no sale positiva” tras el presunto hallazgo del cuerpo de la joven en Chachalacas.



Envueltos en llanto y cobijados por habitantes de Tlaltetela, el padre y madre de Viridiana Moreno Vásquez, salieron del edificio de la Dirección de Servicios Periciales a las 23:15 horas del martes.



En la parte posterior del edificio, un promedio de 60 personas de Tlaltetela hicieron una valla para evitar que la prensa los entrevistara o tomara fotografías.

A ocho días de la desaparición de Viridiana Moreno Vásquez en Ciudad Cardel municipio de La Antigua, y tras múltiples protestas en casetas de peaje, bloqueo a la carretera Xalapa-Veracruz y al centro de esta ciudad, los familiares fueron llamados a la dirección de Servicios Periciales para el reconocimiento de un cuerpo.

Al salir del edificio el padre y madre no confirmaron si el cuerpo que les presentaron era Viridiana y los familiares pidieron a la prensa que no se entrevistara a Enrique Moreno Marini y Aurora Vásquez Rosales padre y madre de Viridiana Moreno Vásquez.

Oficialmente los familiares y las autoridades de Veracruz no han confirmado si los restos encontrados pertenecen a la mujer de 31 años y madre de un menor.

Tras esto, la familia acusó irregularidades en las investigaciones del caso, afirmando que aún no es un hecho la identificación, pues las pruebas arrojan “un 50 por ciento de coincidencia”.

“Gracias por sus palabras de aliento, pero les adelanto que no está 100% confirmado el caso de Viridiana Moreno Vásquez mi familia se encuentra destrozada, pero la prueba de ADN aún no sale positiva. El resultado arroja un 50% de coincidencia. Hasta no tener la seguridad no nos adelantemos. Existen muchas irregularidades que tienen que salir a la luz. Seguimos en la lucha”, se informó en la publicación.

