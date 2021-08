La magistrada Yolanda Castañeda renunciará al Poder Judicial tras 50 años de servicio

Después de 50 años de servicio en el Poder Judicial, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros presentará su renuncia para regresar a cumplir su sueño en la música clásica.

En entrevista exclusiva para El Dictamen, Castañeda lamentó que destinó tanto tiempo y esfuerzo a uno de los tres poderes de la entidad veracruzana que, en últimas fechas, ha exhibido ser un “lodazal” en corrupción.

“Yo no pierdo nada, yo me retiro del lodazal que han hecho (…) me da mucha tristeza porque todo lo he dedicado a la institución; mi tiempo, mi familia, andaba en carreteras, estuve a punto de tener accidentes feos porque tenía que trasladarme a otros distritos”, expresó.

La magistrada recordó que, en las casi cinco décadas de laborar en el Poder Judicial, se organizó para cumplir el rol de madre, hija y funcionaria; llevando a sus dos hijos a cada sala o distrito donde debía cumplir con su labor.

“Dejé a mis dos hijos pequeños al cuidado de mis padres, algunas veces los anduve trayendo en los distritos judiciales donde me cambiaban, no había condiciones para que fueran a la escuela. Toda mi vida la dedique a la institución y hoy, a casi 50 años de servicio, me retiro y me doy cuenta que toda mi capacidad, mi tiempo, todo, lo he echado a la basura en un Poder Judicial tan corrupto”, repitió.

Con estas malas experiencias, Castañeda mencionó que regresará a ejercer labores que le apasionan y que por medio siglo dejó pendientes; escribir su tercer libro, dar clases en la Universidad Veracruzana (UV) y retomar la capacitación para tocar música clásica.

Entre sus recuerdos, comentó que, a la edad de 19 años, eligió laborar en el Poder Judicial para desechar la oportunidad de participar en un performance en Alemania.

Además, recordó que trabajó en 16 juzgados hasta 20 horas diarias; hacía propuestas de reforma, elaboraba discursos que se llevaban a la Comisión de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) , todo el trabajo que ahora cumple el Consejo de la Judicatura, excepto, la administración de dinero.

En el ojo del huracán

En las últimas semanas, el Poder Judicial ha sido foco de atención en Veracruz por tener una “severa crisis financiera”, dada a conocer públicamente por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

En la conferencia matutina del 8 de julio, García Jiménez señaló que este poder tuvo una mala planeación de gastos y no ajustes en los egresos, generando una quiebra que agravó con la presente pandemia del Sars-Cov-2 (Covid-19).

Para el 13 de julio, la magistrada Concepción Flores Saviaga señaló que la actual presidenta, Isabel Inés Romero Cruz comete las mismas anomalías que su antecesora, Sofía Martínez Huerta; destituida y sancionada a no ejercer en la función pública, acusada de usurpación de funciones.

Flores Saviaga acusó públicamente que en el Poder Judicial no existe una autonomía y, el Poder Ejecutivo, se entrometió en las decisiones internas para resolver las finanzas como la reducción salarial a magistrados.

Ante esto, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros refirió que sus salarios no son de millones y que declaraciones de otros funcionarios en Veracruz, la exponen a ella y sus colegas de ser víctimas de la delincuencia.

“Me exponen, ya que todos los días vemos en Veracruz homicidios en contra de mujeres, levantones, robos y están diciendo que gano millones, pues imagínate en qué situación me ponen de vulnerabilidad”, dijo.

“No estoy de acuerdo que se reduzca mi salario para pagar lo que otra gente de robó porque resulta inconstitucional con base al criterio de autonomía judicial. Me están tomando para distraer la atención, inventando que los magistrados ganamos millones, para justificar lo que ya se robaron”, continuó.

Castañeda Palmeros añadió que ni en los peores momentos de gobiernos anteriores, se ha visto tanto desorden.

“Por lo que a mí respecta, no se trata de luchar contra las redes de la mafia del poder, con la incapacidad administrativa y saqueo indiscriminado de recursos. Es difícil sostener una postura ética, profesional en un lodazal porque en eso se ha convertido el Poder Judicial”, incitó.

Proceso de renuncia

En cuanto al proceso de renuncia, Castañeda Palmeros manifestó que los está organizando pues el único pendiente que le quedará es su fondo de retiro por servir 50 años al Poder Judicial, a diferencia de ex magistrados que dotaron de solvencia económica, sin acudir a oficinas, a esposas.

Recalcó que en este poder existen dos tipos de magistrados; los que nombraron sin límite de tiempo, como ella, y otros por 10 años, quienes no cumplieron el tiempo completo y pidieron su retiro en los primeros cinco.

“Esos que han estado por 10 años, han estado 3 o 4 años y se han retirado con una pensión muy bien y los que hemos dejado nuestra vida, que es precisamente por lo que se justificó la existencia del fondo, nos vamos a quedar sin nada”, criticó.

Por tanto, desconoció qué dinero le entregarán al presentar su renuncia, deduciendo que lo ahorrado ya se lo robaron y deberá proceder, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir su fondo para el retiro.

“Tendremos que recurrir a tribunales internacionales, el problema es que en ese tribunal lo que se hace es demandar al país, México, no se demanda al administrador del fondo, se demanda al país. Posiblemente tendríamos que llegar no solo yo, si no todos los que están a punto de retirarse. Tendríamos que ir a tribunales internacionales y qué vergüenza, ni en peores momentos de la impartición de justicia hemos visto este atraco a la institución”, adelantó.

Por: Arantxa Arcos

