La impunidad acompaña y va ligada a Veracruz: Jorge Sánchez

“La impunidad acompaña a Veracruz”, señaló Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez Cereso, al conmemorar seis años de su asesinato, ocurrido el 2 de enero de 2015.

En entrevista, sostuvo que en Veracruz gobiernos van y gobiernos vienen y aunque cambian los colores de partidos políticos, prevalece la impunidad en los casos de periodistas asesinados.

A seis años del crimen de su padre, Moisés Sánchez Cereso, pintó la palabra impunidad en el piso y trajo consigo objetos que usaba para hacer su trabajo como la bocina, su camisa y su identificación.

“No bastan las protestas, entrevistarse con el gobernador, con el secretario de Gobernación, el tema es que siempre hay una élite que perpetúa la impunidad que existe en Veracruz y en el País”, lamentó.

Se conmemoran seis años del asesinato del periodista Moisés Sánchez

Al recordar que hace seis años sacaron a Moisés de su domicilio, sostuvo que no importa si el gobierno en turno es rojo, azul o moreno o si cada uno tiene su fiscal a modo, lo lamentable es que prevalece la impunidad.

“La impunidad es lo único que caracteriza a estos gobiernos, a qué se enfrentan los reporteros, se enfrenta a una policía que, en lugar de proteger los derechos de cada uno de los ciudadanos, lo que hacen es tratar de intimidar. De hecho, llegamos aquí y en cuestión de minutos llegaron los policías a tratar de detenernos, a tratar de intimidarnos, no querían que hiciéramos esto”, denunció.

Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez Cereso.

Jorge Sánchez dijo que, con este acto simbólico, no se trataba sólo de recordar a su padre, sino la vida de más de 20 periodistas asesinados en Veracruz como Rubén Espinoza, Juan Mendoza, entre otros de una larga lista.

Ahí, opinó que no sólo se trata de las frías cifras, son personas que tienen familias, de los periodistas que andan en la calle en condiciones precarias, con pírricos salarios, pero que aún y con todo eso, arriesgan la vida para informar.

“Nosotros tenemos que hacer esto como un deber ciudadano, porque ninguna de las conquistas que hoy tenemos, ninguno de los derechos que hoy tenemos se logró porque los gobiernos nos los hubieran entregado, se logró gracias a las protestas, a las manifestaciones”, aseguró.

Hijo de Moisés Sánchez lleva a cabo un acto simbólico en Plaza Lerdo

Jorge Sánchez insistió en que, aunque haya cambios en las administraciones, los policías siguen sin proteger a los ciudadanos, solo sirven para intimidar, aunque hay algunas excepciones.

Expuso que la investigación por el asesinato de su padre se estaba haciendo a modo para liberar a los detenidos.

“En septiembre (de 2015) el primero de los detenidos salió en libertad, el que era el escolta del exalcalde. Este 2020 estaban por salir si no es que ya salieron dos policías que estaban detenidos, pero ellos estaban detenidos por incumplimiento de un deber legal. Entonces sólo hay un detenido, pero por el delito de incumplimiento de un deber legal.

Solo está detenido Clemente Noé, recordemos que en el hecho participan 9 personas, cinco vehículos fuertemente armados y se llevan a mi padre de su domicilio”, señaló.

Exalcalde Omar Cruz anda en los cafés a pesar de tener orden de aprehensión

Finalmente, expuso que hay una orden de aprehensión contra el exalcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz, pero no la cumplimentan, se le ha visto en los cafés de Córdoba y de la zona y anda como si nada.

“Lleva seis años prófugo de la justicia, es algo muy doloso porque nosotros hemos hecho todo para que haya justicia, no solo en este caso si no en otros de compañeros, pero no vemos voluntad de parte de los gobiernos. Cada uno tiene su fiscal a modo. No están para que haya justicia sino para encubrir a los actuales mandatarios”, criticó.

