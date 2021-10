La fiesta del día de muertos de Xantolo no será masiva, informa el alcalde

El alcalde de Tempoal, Abel Díaz Ponce, dio a conocer que, en esta ocasión, la tradicional fiesta del día de muertos Xantolo, considerada la más importante de la región huasteca no se celebrará de manera masiva a causa de la pandemia de covid-19.

Comentó que esta festividad está contemplada para realizarse del 28 de octubre al 3 de noviembre del presente año, pero, contrario a otras ediciones, en esta ocasión será desde las respectivas colonias de la zona.

El edil expuso que no se planeó un programa de actividades, ya que se quiere evitar aglomeraciones y exponer a la población a contagios.

Explicó que, lo que se podrá permitir es que cada comparsa baile en su propia colonia, aun cuando ese municipio se ubica actualmente en color amarillo del semáforo epidemiológico.

Por tal motivo, los foros y los bailes quedaron descartados, aunque las personas que deseen asistir podrán hacerlo sin problemas.

“No tenemos programa porque la fiesta no va a ser grande como siempre la hacemos por lo de la pandemia (..) Cada comparsa puede bailar en su colonia nada más. No can a tener foro, no van a tener todo lo grande que teníamos antes porque no queremos al cúmulo de gente”, refiere.

El alcalde reiteró que, en estas actividades podrán participar tanto locales como visitantes, pero subrayó que no será el mismo evento de años anteriores.

“Yo soy doctor de profesión y cuido a mi gente y no queremos que sea una fiesta tan grande porque no queremos contaminación, no queremos contagio, no queremos que la gente sufra en el cuerpo; el que quiera ir, puede ir, pero no va a haber una fiesta grande”.

En otros, Díaz Ponce reconoció que su localidad fue una de los más afectadas por el paso del huracán Grace el pasado mes de agosto y que también dejó algunas comunidades incomunicadas.

Comentó que más de 500 familias de Tempoal se vieron dañadas por las inundaciones, sin embargo, ya reciben apoyos de los tres órdenes gubernamentales.

“Están con comunicación, todos están bien y más con todos los apoyos que nos están llegando y nos van a llegar muchos más apoyos”, finalizó.

