La expulsión me va a hacer “lo que el viento a Juárez”: Bingen Rementería

La expulsión del Partido Acción Nacional me va a hacer “lo que el viento a Juárez”, declaró en una entrevista de radio el diputado local, Bingen Rementería Molina.

El legislador panista aseguró que el Comité Directivo Estatal del PAN no ha presentado al momento un proceso de expulsión en su contra.

“Por supuesto que no, porque al final si ya lo hubieran hecho, ya lo hubieran presentado y no lo han presentado. Miren su expulsión me va a hacer ‘lo que el viento a Juárez’, y me tiene con una sonrisa de oreja a oreja”, sentenció.

Cabe recordar que hace exactamente una semana, el Comité Directivo Estatal del PAN, anunció un presunto proceso de expulsión en contra del diputado local, Bingen Rementería Molina, por haber votado en el Congreso de Veracruz a favor de los Magistrados del TRIJAV.

“Yo voté a favor del Magistrado Rubén, militante del PAN desde 1990, y ex representante del PAN en el OPLE, en la pasada dirigencia estatal del PAN”, puntualizó.

Finalmente, el legislador veracruzano reconoció que el partido se encuentra divido y fraccionado, pero señaló que esto se debe a que el grupo interno que maneja el partido en Veracruz así lo ha querido.

