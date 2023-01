La dejan plantada en sus XV y gracias a redes, ciudadanos llegan y arman festejo

La comida, bebidas y el pastel estaban listos para ser servicios, el lugar había sido decorado y se había cuidado cada detalle para que la noche fuera inolvidable, Dulce Ivonne P.M., aguardaba ansiosa para poder bailar el tradicional vals, sin embargo, los invitados a su fiesta de XV no llegaron.

La cita al festejo era a las 15 horas del sábado 14 de enero, pero al ver que las manecillas del reloj avanzaban sin respuesta alguna y ante la desilusión de la joven, una de sus tías tomo la decisión de invitar a través de redes sociales a la población a qué se unieran al festejo, pasando de 50 a 600 invitados.

Paulino Manuel, vivió unos de los momentos más felices y emblemáticos al recibir no solo el apoyo de la población, sino algunos obsequios y hasta media hora de mariachis de forma gratuita.

No llegan invitados a sus XV y gracias a redes ciudadanos llegan y arman festejo

Te puede interesar:

“Mi tía lo compartió a través de las redes sociales y empezaron a llegar y yo no pensé esto. Muchas gracias, me siento muy agradecida con ellos los amo, los amo, muchas gracias a las personas que vinieron, nunca me esperé este regalo”, dijo visiblemente emocionada la quinceañera.

La invitación se compartió más de 600 veces y arribaron más de 300 personas al salón ubicado en la colonia Benito Juárez; en cuestión de minutos se armó la fiesta.

“Se me hace mala onda una como quinceañera espera eso con ilusión y el sacrificio de los padres y que mala onda que la gente no venga y que no avise con anticipación”, expresó por su parte Eloisa una de las asistentes.

El 10 de diciembre del 2022, ocurrió un hecho similar, pero en el puerto de Veracruz, donde una quinceañera fue plantada por sus invitados, por lo que su familiares decidieron lanzar la invitación por redes sociales y de igual forma su fiesta se volvió viral.

AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ