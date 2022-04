Juntad Electoral de Xalapa da a conocer a los nuevos agentes municipales

María Tiburcia Paulino Arenas, José Carlos Ortega Cervantes y Jorge Pedraza Hernández serían la y los nuevos agentes municipales de las congregaciones Julio Castro “Las Trancas”, Tronconal y Chiltoyac, de acuerdo con los resultados de la elección que emitieron los integrantes de la Junta Municipal Electoral de Xalapa.

El presidente del organismo encargado del proceso de renovación de agentes municipales 2022-2026, Juan Marín Viveros, explicó que tras la elección celebrada el domingo, en Tronocal la fórmula ganadora con 383 votos fue la conformada por José Carlos Ortega Cervantes y su suplente, Lourdes Ortega Espinosa; en Chiltoyac, con 458 votos, la de Jorge Pedraza Hernández y Jorge Iván Martínez Cabañas, y en “Las Trancas”, con 223 votos, María Tiburcia Paulino Arenas y su suplente José Ricardo Hernández Cervantes.

Detalló que en lo general se tuvo un escenario tranquilo, no se registraron confrontaciones y todo se resolvió con base en el diálogo.

Lo que resta para darle formalidad al proceso en estas congregaciones es que en Sesión de Cabildo se haga la declaración de validez y entreguen las constancias de mayoría a los candidatos electos para su toma de protesta por parte del presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil.

“En estas tres congregaciones no hay impugnaciones, fue una elección limpia, las hojas de incidentes están en blanco, todo se desarrolló en completo orden. Tienen hasta el jueves para presentar inconformidades, pero creemos que no habrá impugnación alguna porque los resultados son claros”.

Respecto de las congregaciones El Castillo y Colonia 6 de Enero, la jornada de votación no se desarrolló en los términos que marca la ley debido a varios factores, el fundamental es que Instituto Nacional Electoral (INE) no facilitó las listas nominales sino datos de OCR (Optical Character Recognition), como identificador de datos de la credencial de elector, pero al no corresponder a la realidad poblacional de las comunidades se excluía a un importante número de votantes.

También te puede interesar:

Ante ello, a petición de la población, representantes de candidatos y los mismos candidatos, se determinó suspender el proceso en 6 de Enero y El Castillo.

Explicó que ahora, a reserva de turnar los paquetes electorales al órgano jurisdiccional competente para que analice los elementos de prueba, el Congreso fijará nueva fecha para reponer la elección en estas dos congregaciones, ya sea con los mismos integrantes de la Junta Municipal Electoral, o si lo determina el Cabildo, con otras personas.

Juan Marín reconoció la labor de quienes participaron en la Junta Municipal Electoral, las mesas receptoras del voto u orientando a las personas para emitir su voto, ya que hicieron un gran esfuerzo por cumplir adecuadamente su función.

Hubo, agregó, un amplio proceso de capacitación a las y los integrantes de las mesas receptoras del voto e incluso simulacros de la elección con los candidatos y las 23 fórmulas que participaron, pero se presentaron factores externos, “los OCR son la única herramienta con que contaba la Junta Electoral, ya que no tenemos control sobre las documentales que sirven para emitir el voto”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen