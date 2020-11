Julio Carranza Aréas rinde su segundo informe de actividades

De manera virtual, el diputado federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Julio Carranza Aréas rindió su segundo informe de gobierno, en las instalaciones del auditorio de la Administración Portuaria Integral (Apiver), a cargo del Almirante Romel Eduardo Ledezma Abaroa.

Durante su intervención, el legislador se refirió a que nos ha tocado vivir una etapa muy complicada por el tema de la pandemia de Covid-19, que ocupó prácticamente todo 2020. Esto afectó a la mayoría de las actividades económicas, dejando a muchas familias de Veracruz, de México y del mundo entero, de forma inesperada sin el sustento diario para vivir y resolver todas las necesidades básicas.

“Siempre he pensado que no se debe lucrar con el hambre ni con la salud, que cuando se ayuda, se debe ayudar con lo que se tiene y no con lo que sobra”, dijo.

“Siempre he pensado que no se debe lucrar con el hambre ni con la salud, que cuando se ayuda, se debe ayudar con lo que se tiene y no con lo que sobra. Así que en esta lógica nos dimos a la tarea, desde el mes de marzo, de apoyar a diversos sectores que se vieron afectados por el freno total en las actividades públicas, como consecuencia de esta contingencia sanitaria”, comentó.

Se estableció contacto con grupos de abogados que se vieron afectados por el cierre los juzgados; grupos de taxistas que vieron disminuidos sus ingresos de forma repentina; meseros que vieron cómo sus fuentes de trabajo tuvieron que cerrar de un día para otro; músicos, boleros y muchas otras ocupaciones que al parar de tajo el flujo gente en las calles, vieron afectada de forma drástica y sorpresiva, su forma de generar ingresos.

Así que buscamos la forma de ayudarles a salir del paso con lo más básico, apoyando en la medida de nuestras posibilidades con paquetes alimenticios, no con despensas, símbolo del clientelismo de los políticos de la vieja guardia.

Entregó paquetes alimenticios a personas en situación vulnerable

Fueron vastos paquetes alimenticios que constaron de un cono de huevo, un pollo de kilo y medio, una bolsa de verduras de 14 kilos y una bolsa de productos básicos como arroz, frijol, azúcar, leche, aceite y pastas.

En una primera etapa entregamos varias decenas de estos paquetes, unas 250 piezas; después se tuvo la oportunidad de entregar cientos de éstos; más de mil paquetes, gracias a la aportación de varias personas que vieron con buenos ojos que no se estaba lucrando con esta situación.

Nunca se pidió una sola firma o una foto de entrega, no se repartieron como normalmente se hacía, con los líderes de los diferentes sectores de la sociedad, quienes terminaban usando los recursos a su conveniencia.

A los líderes sociales se les pidió una relación de nombres, números de celular y domicilios, para que amigos y colaboradores, así como mi equipo de confianza, se dieran a la tarea de llevar los paquetes alimenticios casa por casa, para que la gente pudiera recibir esos apoyos.

Coordinó apoyos con instituciones educativas

Fueron cientos de paquetes alimenticios que si bien no resolvieron el problema de fondo, se trató de dar un apoyo muy concreto y tangible, para quienes peor la estaban pasando. El objetivo fue solventar la emergencia, apoyar a quienes en ese momento más lo necesitaban, y así se hizo.

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) es un sistema de educación que agrupa a más de 690 mil estudiantes matriculados, en 254 planteles y seis centros de investigación. La gran relevancia del Tecnológico Nacional de México es que representa el 19 por ciento de la matrícula de todas las profesiones que hay en el país. De cada 10 ingenieros que hay en el país, cinco egresan del Tecnológico.

Con el Tecnológico de Boca del Río, alrededor del mes de septiembre de 2019, comenzamos a trabajar junto con los sectores de buceo del país, así como con proveedores y productores de cámaras hiperbáricas, una norma, la 014, para clasificar el buceo en el país, ya que hasta ahora no se cuenta con una clasificación ni un nivel de certificación.

Julio Carranza Aréas rinde su segundo informe de actividades

Lo que estamos buscando con esta Ley de Buceo, es crear una certificación del buceo industrial, para no permitir que vengan buzos de otros países, con un nivel de certificación bajo, y que se afecte laboralmente a los buzos.

En el tema de los maniobristas, cargadores y carretilleros de los sindicatos que hay en el puerto de Veracruz, hemos estado trabajando con ellos desde hace dos años para establecer de manera formal los derechos que por ley merecen. Es una problemática que se generó desde 1991 cuando se comenzó con la violación sistemática de sus derechos humanos.

Hace más de año y medio comenzamos el proceso con abogados en busca de resarcir este daño que sufrió el patrimonio de los trabajadores portuarios. Este grupo se acercó a nosotros desde febrero de 2019. Empezamos a trabajar hombro con hombro y se ha avanzado muchísimo.

Hubo acercamientos con la Secretaría de Gobernación, se logró la restitución de algunos edificios que estaban en poder de la Secretaría de Hacienda y hemos estado trabajando para poder quitar esas restricciones que desde 1991 les afectan.

Merecemos condiciones dignas para trabajar y progresar

Así que hemos estado buscando la forma de que generar las condiciones, para quitar las restricciones que les impiden mejorar sus condiciones laborales. Estamos trabajando de la mano con ellos y pese a algunos obstáculos que nos han frenado como la pandemia, seguimos adelante pues sus familias no tienen la culpa y todos merecemos condiciones dignas para trabajar y progresar.

El Sistema de Jubilados de Banrural se nos acercó a principios de 2019, con una problemática específica. Les querían desaparecer un fondo de pensiones que tenían para ayuda hospitalaria y gastos médicos. Era éste, parte de su fondo de ahorro y se los querían desaparecer, así que nos buscaron y comenzamos a trabajar con ellos.

De esta forma logramos que no se los quitaran en 2019, y en trabajo conjunto con el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, se logró sacar adelante una minuta para que no se tocara este fondo que tenían, aun cuando se extinguió el Sistema Financiero Banrural.

Esta es parte de la labor legislativa que realizamos día con día y que con gran satisfacción podemos decir que se logró algo positivo de forma totalmente desinteresada para este grupo de jubilados de Banrural.

Julio Carranza Aréas rindió su informe de actividades de forma virtual

También hemos venido trabajando con los sindicatos de transportes de carga que han tenido muchos problemas para funcionar por el tema de las tarifas. Ha sido un tema complejo porque no hay una regulación clara en Veracruz para este tema, como sí la hay en otros estados de la República.

Así que nos buscaron para promover que se estandarice un sistema tarifario por regiones y eso es lo que estamos trabajando con ellos. Se han generado ya reuniones con las principales instancias del transporte público y con el Gobierno del estado, y se buscará darle continuidad a este trabajo para llegar a una estabilización de tarifas por regiones en el estado.

Te puede interesar:

Lo que se busca evitar es generar zonas de trabajo con tarifas muy bajas, que a la larga terminen generando un problema mayor donde acaben gastando más de lo que el tope tarifario les da para solventar los gastos y mejorar el servicio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.