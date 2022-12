Julen Rementería solicita que CFE reduzca sus tarifas en Veracruz  

El senador Julen Rementería del Puerto, consideró que los veracruzanos no merecen ser tratados como ciudadanos de segunda con tarifas de energía eléctrica excesivas, por lo que solicitó a las autoridades federales actuar y que la Comisión Federal de Electricidad las reduzca como ya se hizo en el estado de Tabasco.

El panista, subrayó que continuará insistiendo para que el gobierno reconozca que debe de reducir las tarifas de electricidad en México, y aclaró que esta situación no es algo que logrará la oposición, sino el propio Gobierno Federal.

Julen Rementeria, señaló que sí bien en recientes declaraciones el director de la Comisión Federal de Electricidad mencionó que las tarifas no han incrementado, el objetivo es que bajen.

“Vinieron por aquí en días recientes, incluso el director de la Comisión Federal de Electricidad, y dice, ‘bueno, es que las tarifas no se han incrementado’. No, no es que queremos que no se incrementen, lo que queremos es que baje, porque la verdad de las cosas es que lo justifica, y hay condiciones que se han dado en otras partes del país como en el caso Tabasco, a quién los tabasqueños merecen todo nuestro respeto, pero pareciera que aquí en Veracruz somos tratados como ciudadanos de segunda. Pero eso no lo podemos seguir permitiendo, lo que hay que hacer es que el gobierno reconozca y, sino que asuma el costo, por qué son ellos los responsables de que las tarifas estén dónde están”, recalcó.

Julen Rementería, recordó que el próximo jueves será la comparecencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, por lo que buscarán dialogar con ella para que en conjunto se logre una solución a las altas tarifas de energía eléctrica.

“Ahí la vamos a tener, y ahí seguramente le vamos a preguntar esto, para ver qué es lo que piensa hacer y cuando lo piensa hacer, y sino que entiendan los veracruzanos que es por culpa del gobierno el que no bajan las tarifas en nuestro estado”, remató.

