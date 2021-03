El legislador Julen Rementería dio a conocer que con la aprobación de la reforma eléctrica Morena, habrá luz más cara y apagones en el país

Durante la discusión en el Pleno del Senado de la República sobre la reforma a la industria eléctrica, iniciativa preferente que envió el ejecutivo federal, el legislador de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, lamentó la decisión del grupo mayoritario y sus aliados de aprobar una Ley que afectará la economía familiar y el futuro del país.

No está a favor de la aprobación

“Lamento muchísimo que esto se dé así, y ojalá me equivoque, pero lo que plantea es un panorama de mayor costo de energía, por supuesto de incumplimientos a tratados internacionales, que, seguramente será combatido en tribunales y seguramente perderá. También porque plantea un escenario de energía insuficiente al no haber competidores para dar prioridad a la empresa estatal”, precisó el legislador.

El Senador Veracruzano reprochó, que, en fast track, el grupo mayoritario de Morena y sus aliados, PT y PES, avalaron la minuta y rechazaron la solicitud de la oposición (PAN, PRI, MC, PVEM y PRD) de realizar un parlamento abierto para discutir la reforma y dar la cara a la nación, sin parecer que se hace a escondidas y con demasiada prisa.

“Lamentablemente no se dio el tiempo suficiente para poder escuchar a todos aquellos expertos que pudieran decirnos cuáles serían las implicaciones de esta contrarreforma. Se violentó la más mínima cordialidad política, para poder discutirlo, y llevar a cabo una sesión adicional, me parece que no hay necesidad, si tienen la mayoría, tal parece que lo estuvieran escondiendo algo por hacerlo con demasiada prisa”, señaló.

Julen Rementería: luz más cara y apagones con la reforma eléctrica de Morena

Rementería del Puerto, calificó esta reforma como monopólica, antiambientalista y costosa para las familias mexicanas tanto en la economía como en la salud, sin brindarles eficiencia, ni mejores precios.

Además que, obliga a los usuarios a consumir combustóleo y limita la posibilidad para que las empresas privadas puedan ofrecer alternativas limpias y más baratas.

Te puede interesar:

“No va a subir el precio de la energía, dijeron los senadores de Morena, cómo es posible que puedan afirmar eso, por supuesto que subirá, y si lo hacen a través de subsidios, se pagará con los impuestos de todos, y a quienes no les precisa el modelo de producción, sino que esto no les afecte en su economía, dejemos de engañar a los mexicanos, porque la energía producida por CFE que es más cara y la más sucia, esto es un atentado contra millones de familias, y no lo deseo, pero en el futuro se esperarán más apagones”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen