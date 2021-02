El senador Julen Rementería asegura que la “Ley apagón” perjudicará a las familias mexicanas

El Senador por Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, señaló que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, conocida como “Ley apagón”, ocasionará un enorme daño al país y solo perjudicará la economía de las familias mexicanas, además se comprometió que se combatirá desde la Cámara Alta, para evitar que dicha ley viole la constitución.

“Combatiremos desde el Senado, con recursos que permitan, a través de las violaciones a la Constitución que se contemplan en esta ley, puedan ser echadas atrás. Esto no beneficia a México, a sus pobladores, no saca a los mexicanos de la pobreza, no genera más energía, solo contamina mucho más el ambiente y no hay un solo asunto por el cual podamos decir que esta “Ley apagón” pueda ser beneficiosa para nuestro país”, exhortó Rementería.

Se comprometió a combatirla

Esto después que la Cámara de Diputados aprobara en lo general la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, enviada por el ejecutivo federal, donde busca privilegiar el despacho de energía producida por la CFE, acción que el legislador calificó como un retroceso para el país.

Y la cual ocasionará además de constantes apagones, litigios por violar compromisos, tratados y las disposiciones que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Ya lo veníamos mencionando y al final de cuentas es lo que estamos pasando, se veía claramente cómo crecía la demanda de energía y la generación de energía nueva, simplemente no estaba alcanzando los límites de crecimiento, por ello las consecuencias que hoy estamos viendo. Y el Gobierno, lejos de activar a que hubiera más inversión, se promovieran subastas para que pudiera haber nuevos competidores, ha venido haciendo lo contrario, saboteando e impidiendo que haya generación de más y mejor energía”, refirió.

Julen Rementería: Ley apagón perjudicará a las familias mexicanas

Rementería del Puerto, destacó que las energías limpias salen más baratas, cuesta la mitad o la tercera parte en ocasiones de lo que cuesta actualmente producirla por medios tradicionales, donde hacen uso de combustóleo, el cual afecta gravemente la salud de quienes habitan cerca de las plantas generadoras, y además también daña al medio ambiente.

Te puede interesar:

“Estamos ante una insensatez, no hay que darle más vueltas, se compra energía más cara, es lo que propone esta “ley apagón”, que la Comisión Federal primero despache su energía más cara que la otra, y pagaremos más por el costo de la energía en este país. Eso es lo contrario de lo que decía el presidente López Obrador en su campaña. Yo quisiera que pudiera él sentarse un día y revisar todos sus dichos y que vea que nada de eso está cumpliendo”, añadió.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen