Julen Rementería: iniciativa notarial de Morena, discriminatoria y nada funcional 

El senador de la República, Julen Rementería escuchó las preocupaciones del Colegio de Notarios de Veracruz ante la iniciativa para federalizar la actividad de este gremio presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero, desde enero pasado.

El legislador coincidió en qué que se trata de una iniciativa que se tiene que ralentizar porque atentan contra la competencia de estos profesionales en los diferentes estados, especialmente Veracruz.

“Considero que es una iniciativa que se tendría de momento ralentizar porque hay cosas ahí que se proponen que no le sirven al notariado, que me parecen que atentarían también contra esta competencia que tienen los estados y que a mí juicio se deben de mantener así porque hay que reconocer que las diferencias en el país son importantes y no podríamos pensar en que todo se tenga que resolver desde la federación”, señalo.

Rementería del Puerto, destacó que una de las inconformidades de esta iniciativa es que propone que el Colegio de Notarios de la Ciudad de México sea el árbitro en la determinación de quién podrá o no aprobar un examen de oposición.

Además, busca que la edad límite para ejercer la actividad notarial se de 75 años, lo que sería discriminatorio y no funcional al establecer como obligación a cargo de las constituciones y leyes locales el garantizar la vigencia de los principios de legalidad, profesionalismo, responsabilidad, independencia, ética y seguridad jurídica, desconociendo el principio de rogación.

Resaltó que los 32 Colegios de Notarios del país se oponen a esta propuesta, porque advierten problemas que se pudieran generar.

“Este asunto tiene que ver con apartarse de la realidad que se vive por quienes hicieron la propuesta, con las consideraciones que tienen a partir de la realidad que ellos conocen, dejando de lado la realidad que se vive”.

“Y por supuesto, que terminan por afectar ya en la práctica la función del notariado en todo el país y esto pues inconforma y genera la unanimidad de los colegios en contra de lo que es esta iniciativa como está”, refirió el legislador.

Reconoció que hay temas que tienen que revisar, porque el planteamiento de dicha reforma no es claro ni objetivo.

