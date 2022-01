Julen Rementería condena inseguridad, feminicidios y asesinatos políticos en Veracruz

En el marco de su espacio semanal, el senador de la república Julen Rementería del Puerto recriminó las condiciones de ingobernabilidad que imperan en el estado de Veracruz, así como el que la entidad se posicione en el primer lugar nacional de asesinatos de mujeres con mayor crueldad; el primer lugar en homicidios de actores políticos; segundo lugar en casos de mutilación, descuartizamiento, destrucción de cadáveres y el quinto lugar en fosas clandestinas.

En su charla a través de su red social de Facebook, el congresista externó su preocupación por la inseguridad que impera en el estado y el fracaso de los gobiernos morenistas, quienes se la han pasado echando culpas a las administraciones anteriores en lugar de actuar en consecuencia.

“La organización Causa en Común ha determinado una nueva forma de mencionar lo que está ocurriendo en el país y la ha denominado como atrocidades y habla del número de casos que se tienen en el país, habla de 4 mil 527 actos que se definen como atrocidades en todo el país y en donde Veracruz ocupa el primer lugar en asesinatos de mujeres con crueldad (…) Sin duda el fracaso de Morena es preocupante, no ha dado resultados (…) A pesar de que culpan a los gobiernos anteriores de la desgracia actual, ya es momento de que se empiece a responsabilizar”

De acuerdo al legislador panista, consideró que se deben reforzar las policías municipales en materia de formación y salarial a escala nacional para avanzar en los resultados en el combate a la delincuencia, además, en el rubro económico y de salud tampoco poco se percibe de los compromisos que se hicieron en campaña.

Señaló que la actual administración federal y estatal no garantiza la inversión, ya que, por el contrario, se habla de salida de capitales que, incluso, llegarían a los 250 mil millones de pesos que han surgido de México, dañando severamente a la economía de nacional.

Aunado a ello, consideró que el ejecutivo nacional está más preocupado por arremeter contra el INE y atender la disputa por la consulta de revocación de mandato presidencial que, por atender las prioridades de agenda en el país, como el hecho de que 3.8 millones de personas se suman a las filas como nuevos pobres en México.

“Hoy tenemos una inflación desbordada, como no se veía en décadas (…) No hay un rubro que se pueda presumir de algún avance, tristemente en Veracruz vemos a un gobierno del estado que francamente lo que hace es tratar de imitar al gobierno de la república, al mismísimo presidente, pensando que eso le va a servir al estado, pero no sirve, no hay obras que se destaquen, la seguridad en Veracruz es una materia que ha ido empeorando”, expresó en el uso de la voz.

Por su parte, Rementería del Puerto censuró el asesinato del presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en Yanga, Raúl Castillo Cruz y exigió que se haga una investigación seria y justicia en el caso.

“Condenamos el hecho, es lamentable que se sigan dando asesinatos, tuve la oportunidad de colaborar con él, pedimos investigar y llevar a cuentas a los responsables”, subrayó el senador.

De la misma manera, comentó en torno a la creación de una comisión especial para investigar abusos de autoridad en Veracruz, donde señaló que no se busca remover a los funcionarios del gobierno estatal, sino que pidió que los procesos se lleven a cabo con estricto apego a la ley, pues a su parecer, en las detenciones de Rogelio “N”, José Manuel “N”, Tito “N” y otras más no se aplicaron procesos adecuados por lo que solicitó su liberación.

“Queremos que se corrijan los atropellos, en el caso de Rogelio está claro la persecución contra él, no hay razón, lo detuvieron por el delito de ultrajes y cuando lo tenían en la cárcel le inventaron asuntos para poderlo retener y es la fecha que ahí sigue, es increíble que estas cosas pasen en Veracruz y, el caso de José Manuel que, sin duda, acaparó los medios nacionales, la comisión está preocupada y queremos que haya una administración de la justicia adecuada, que no se atropellen las garantías ni derechos humanos de las personas”, finalizó.

