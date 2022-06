Juicios de desalojo aumentan 400% en Veracruz

La representante legal de El Barzón de Resistencia Civil del estado de Veracruz, María Teresa Carbajal Vázquez, dijo que los juicios de desalojo en contra de quienes cuentan con créditos hipotecarios e inquilinos imposibilitados para cubrir sus adeudos se incrementaron en un 400 por ciento en la entidad veracruzana a partir de febrero de este año.



En rueda de prensa, Carbajal Vázquez consideró que la morosidad de inquilinos y la cartera vencida de quienes cuentan con créditos hipotecarios es consecuencia de las medidas gubernamentales incorrectas que se tomaron durante los dos años de la pandemia de COVID-19.



La abogada refirió que los juicios de desalojo en contra de inquilinos y de quienes cuentan con créditos hipotecarios aumentaron principalmente en ciudades como Veracruz, Córdoba, Xalapa, Poza Rica y Tuxpan, pero indicó que Veracruz registra el número mayor de casos a nivel estatal. “Actualmente vivimos en Veracruz una ola tremenda de aumento en el número de juicios precisamente por las personas que no pueden pagar sus deudas, no se diga aquellas que ya no pueden pagar la renta a consecuencia del Covid.



“Estamos hablando que en el número de remates de vivienda que es donde El Barzón tiene la escena completa, estamos hablando de que hay un incremento del 400 por ciento en el número de juicios que se ingresan a juzgados y de viviendas que salen a subasta o a venta judicial o venta forzosa por incapacidad de pago”, puntualizó.

La representante legal de El Barzón de Resistencia Civil del estado de Veracruz recordó que la Ley Inquilinaria protegía a las familias que resultasen afectadas por una enfermedad que les imposibilitara cubrir las rentas, sin embargo, recordó que tal legislación solo protege a quienes pagan 600 pesos mensuales como renta.



En ese sentido, María Teresa Carbajal Vázquez propuso una actualización de la Ley Inquilinaria. Por último, la abogada convocó a conmemorar los 100 años de la lucha inquilinaria con un encuentro en el barrio de La Huaca a celebrarse el sábado 11 de junio a partir de las cinco de la tarde.

