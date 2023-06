El juez de control del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) Roberto Santos Maldonado, prohibió la asistencia a los Defensores Públicos Federales adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz y a los integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la continuación de la audiencia de la Jueza Angélica N.



La Continuación de la Audiencia Inicial estaba programada para las 10:00 horas de este miércoles en una de las salas de juicio oral del Distrito Judicial de Xalapa con sede en Pacho Viejo, y a cinco horas de la cita, aún no empieza.

Puesto que se tomaron cinco horas de debate entre los Defensores Públicos federales, y el personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Juez de Control determinó que la continuación de la audiencia inicial deber ser “Privada”.



Los primeros en salir de las oficinas del Distrito Judicial de Xalapa con sede en Pacho Viejo fueron los Defensores Públicos Federales adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz; se marcharon a las 14:40 horas.

Juez impide a ONU y defensores públicos atestiguar en audiencia de jueza Angélica





Posterior a las 15:15 horas, salieron los tres integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sólo alcanzaron a decir que no les permitieron estar en la audiencia y que estaban limitados a no dar entrevistas a los medios de comunicación.



La audiencia de la Jueza Angélica N se ha retrasado cinco horas, y afuera en la calle Vicente Guerrero frente a las salas de juicios orales esperan los familiares de la mujer detenida el pasado viernes en la Ciudad de México.



Uno de los Defensores Públicos Federales, Moroni Amador Pacheco expuso que durante cuatro horas sostuvieron alegatos con el Juez de Control para solicitarle que les permitiera el ingreso a la sala de juicio oral, pero se negó en todo momento.



Refirió que el argumento del juez para no dar el permiso de su ingreso, fue que los Defensores Públicos Federales “no tienen competencia” para estar en la audiencia de la Jueza Angélica N.

