Jubilados del IMSS aseguran que el gobierno federal se niega a escucharlos

Los jubilados del IMSS salieron a protestar este lunes en el centro de Xalapa; aseguran que no están solicitando una segunda pensión, sino la entrega de sus ahorros

Por Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.- Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestaron en la capital del estado para exigir el pago de sus ahorros de cesantía y vejez, mismo que está pendiente desde hace seis años.

La inconformidad la volvieron a exhibir la mañana de este lunes, pues los quejosos argumentan que no han sido escuchados, ni han recibido una respuesta favorable a su exigencia.

Raúl Ávila Flores, uno de los afectados, explicó que no están solicitando una segunda pensión, sino la entrega de sus ahorros. Dicho comentario lo exclamó ante lo expresado en días pasados, por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Por ley, los sistemas de ahorro para el retiro, nuestro patrón, el IMSS, depositó a nuestro nombre en una cuenta individual la afore que nosotros elegimos, no somos pensionados por ley de IMSS, somos jubilados por nuestros regímenes de jubilaciones y pensiones contemplado en nuestro contrato colectivo de trabajo”, expresó en entrevista.

Tanto Raúl como el grupo de jubilados que protestaron en Xalapa, se concentraron sobre el parque Benito Juárez, con lonas y pancartas para que las autoridades estatales y federales escuchen su reclamo y los atiendan.

Los quejosos resaltaron que continuarán con las protestas en la capital del estado hasta que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad y libere los pagos correspondientes.

“Es claro que el presidente no tiene la información correcta. Los jubilados del IMSS no solicitamos una segunda pensión, nosotros no somos pensionados, somos jubilados y lo que reclamamos es la entrega de nuestros ahorros”, dijo.

Es de recordar que en la entidad veracruzana son 11 mil 300 jubilados los afectados y, a nivel nacional, más de 80 mil extrabajadores del IMSS.

El grupo que se inconformó este lunes, son integrantes de la Unión Nacional de Comités del IMSS (UNCIMSS), quienes están a la espera de que les otorguen dicho beneficio pendiente desde el año 2015.

