Para otorgarles herramientas y conocimientos que les ayuden a incorporarse al mundo laboral, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), reunió a mil 500 estudiantes de universidades y preparatorias de la región en el Foro Juventud y los Retos Laborales.

En el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, la titular la STPSP, Dorheny García Cayetano, reiteró que la actual administración pone a los jóvenes al centro de la política estatal, a diferencia de anteriores gobiernos que los relegaron, por lo que una de las estrategias es fortalecer el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.

Al hablar sobre el liderazgo, resaltó la importancia de tener un proyecto de vida y participar en la toma de decisiones del país para romper con la falsa idea de que las juventudes de hoy no se interesan en su entorno, son apáticos, no tienen habilidades y no tienen futuro.

Jóvenes, esenciales en los procesos de cambio; STPSP enriquece aptitudes laborales

“Desde la Secretaría del Trabajo creemos que las juventudes construyen una sociedad con más valores, tendientes al humanismo y fortaleciendo la relación entre ellos; poder ir avanzando en este gran reto de integrarse al mundo laboral”.

Recordó que apenas el mes pasado, las acciones de vinculación, movilidad laboral, gestión de recursos y capacitación permitieron al Servicio Nacional de Empleo Veracruz obtener el primer lugar, entre las 10 representaciones estatales mejor calificadas del país, al rebasar los objetivos en las ofertas de vacantes.

El Foro Juventud y Retos Laborales se ha realizado en Tuxpan, Orizaba y Xalapa, en la edición de Tuxtla también participaron la empresaria Mariana Villalobos Lea con el tema Trabajo en Equipo, y el diputado local por el Distrito XXV del Congreso local, Rafael Fararoni Magaña con Economía Digital y Retos Laborales.

