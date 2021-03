Jóvenes de Orizaba no están desaparecidos, están detenidos: Gobernador

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que los jóvenes de Orizaba que se denunciaron como desaparecidos no están desaparecidos, están detenidos y están presentados legalmente ante el Ministerio Público.

En entrevista, aclaró que no conoce el motivo de la detención, pero no fueron levantados, fueron detenidos, “no están desaparecidos, todos están detenidos”.

Hay que recordar que el colectivo Desaparecidos Orizaba-Córdoba A.C. publicó las fichas de búsqueda de los jóvenes José Rogelio Vázquez, Adriana Isabel Navarro, y los hermanos Moisés y Raíl Martínez López.

La presunta desaparición habría ocurrido este 30 de marzo en calle Madero Norte en el municipio de Orizaba, mientras acudían a tatuarse.

En ese sentido el Gobernador puntualizó que la Fiscalía General del Estado dará a conocer el detalle de la detención.

“Lo que hoy en la Mesa de Construcción de la Paz se nos informó es que no están desaparecidos, están detenidos y están ya presentados ante el Ministerio Público”, subrayó.

“Todos los que estaban mencionando como desaparecidos, todos están detenidos y presentados ante el Ministerio Público. Es un grupo como de 8. No tengo los detalles, no sé quién dijo que estaban desaparecidos, no es cierto. No están desaparecidos, nunca fueron desaparecidos, no fueron levantados y todos están presentados ante el Ministerio Público”, reiteró.

Recordó que de acuerdo a los tiempos procesales deberán presentarse ante un juez para la legalización o no de la detención, posteriormente la audiencia de vinculación a proceso conforme al delito del que se les acusa.

