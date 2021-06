José Roberto Ruiz plantea una UV de calidad y socialmente responsable

Con un plan de trabajo basado en cinco ejes estratégicos, en los que destaca una universidad de calidad y socialmente responsable, con ampliación de cobertura y diversificación de la oferta educativa, buena gestión administrativa y buen gobierno, José Roberto Ruiz Saldaña, se presentó como aspirante a rector de la Universidad Veracruzana.

Originario de la ciudad de Xalapa, es desde hace 7 años consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), y subraya que cumple con los requisitos de ley para aspirar a dirigir los destinos de la Casa de Estudios durante los próximos 4 años.

En declaraciones a medios en tradicional café de la ciudad, Ruiz Saldaña rechazó versiones de que ha sido “enviado por alguien” a participar en este proceso y se declaró respetuoso, defensor de la Universidad Veracruzana. “Me importa llegar con legitimidad al cargo de rector”, subrayó.

Acompañado de un grupo de académicos de la UV, resaltó que en su proyecto de trabajo busca impulsar una universidad promotora de la investigación de frontera, con transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico; una institución con emprendimiento y socialmente responsable.

“Deseamos vincular a la universidad con las necesidades del estado, mediante toma de decisiones para transformar incluso una organización interna, ya que existen muchas sinergias que hay que acabar con ellas”, anotó.

Planteó necesario vincular la administración interna de la universidad con la academia, ya que si esa parte no se rearticula no se podrá ser fuerte hacia dentro y no será útil hacia afuera.

Respecto a los señalamientos de algunos actores en el sentido que por llevar 7 años dentro del INE no conoce internamente a la UV comentó: “Es cierto que no estoy desempeñando un cargo dentro de la Universidad Veracruzana, pero eso no significa que no conozca a la universidad. Quienes señalan que no conozco a la UV que me digan cuál es la medida para conocerla”, puntualizó.

Es egresado de la Universidad Veracruzana, de la carrera de Derecho y Filosofía 1995-99, con maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, además de especialidad en Justicia Electoral y diplomados en Gestión Escolar y Liderazgo en Instituciones Educativas por la Universidad Anáhuac y otra maestría en Economía por la UNAM.

Reiteró que cumple con los requisitos legales para ser rector, ya que la ley pide 5 años de docencia, o cinco de años de investigación, o cinco años de difusión de la cultura y extensión de los servicios.

“Pero la ley no dice si adscrito a un instituto para hacer la investigación, no dice con cuántas horas al año se cumplen esos cinco años. Tampoco dice cuánta extensión de servicio tendría que haberse realizado o si debe de estar adscrito a una institución de educación superior para hacer esa difusión de la cultura”, señaló.

Destacó que sus fortalezas son muchas frente a los que también aspiran, ya que asegura ser el único que tiene una experiencia de alta dirección, “todos estos años he aprendido a dirigir a personas que dirigen, además de una amplia experiencia en el trato político”.

Consideró que éstos son elementos que la Junta de Gobierno deberá tener presentes porque dirigir a una Universidad al final del día es dirigir a una organización compleja, incluso con una pluralidad muy amplia.

Invitó a los estudiantes indagar sobre lo que representa su aspiración, ya que quien llega a la universidad a encabezar esfuerzos institucionales tiene en sus manos el presente y el futuro de los estudiantes.

Exhortó también a la sociedad en general a involucrarse con este proyecto de renovación porque la Universidad Veracruzana es pagada con recursos de los veracruzanos, y esta sociedad debería estar interesada en ver en manos de quién quedan los destinos en los próximos 4 años de esta importantísima institución para el desarrollo del estado de Veracruz.

En la conferencia de prensa estuvo acompañado de académicos como Rosío Cordova Plaza, finalista al cargo de Rectoría en 2017, el exvicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, Jorge Alberto Andaverde Arredondo; Sara Huerta González, Alba Hortensia González Reyes, Andrea Guadalupe Martínez López, Reyna Hernández Colorado.

Así como, María de Lourdes Castellanos Villalobos, María del Carmen Chiu Pablo, Héctor Vázquez Leal, José Felipe Reboredo Santes, José Luis Castillo Hernández, Julio Tinoco Magaña, así como el exintegrante del equipo fundador de la Universidad Veracruzana Intercultural, David Ricardo Islas Bravo Mote.

