Jorge Winckler y Marcos Even no respetaban la presunción de inocencia: Abogado

Por: Arantxa Arcos

El abogado Rodolfo Reus comentó que los exfiscales de Veracruz violaron la ley al no permitir acuerdos reparatorios conforme lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En su derecho de réplica, el defensor del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, indicó que los ex funcionarios abusaron de su poder y mostraron ignorancia al momento de aplicar la ley e interpretarla.

“En relación a Jorge Winckler Ortiz y Marcos Even Torres Zamudio tiene razón el señor Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez en lo que dijo en su conferencia de prensa el día de ayer”, inició su documento enviado a esta reportera.

Reus continuó que solo eran un brazo ejecutor y no respetaban la presunción de inocencia de nadie; al ser una Fiscalía Política y no de Procuración de Justicia, “eran ignorantes del derecho y no respetaban la palabra”.

“Vivimos en Veracruz nuevos tiempos y tenemos una Fiscal General competente y trabajadora y coincido con el Gobernador en su actuar, y me he percatado que ya hay muchas fiscales en las Unidades Integrales de todo el Estado. Hay equidad de género entre mujeres fiscales y hombres fiscales hoy día; y en Ciudad de México, donde tengo mi despacho, muchos colegas me han comentado de esta generalidad a lo que como veracruzano que soy les digo que así es porque me consta”, siguió en su escrito.

En relación a las desapariciones forzadas no tengo comentario alguno por secreto profesional, y es exacto el Gobernador de que es un tema que está en la cancha del Poder Judicial del Estado.

La postura del abogado surgió posterior a lo comentado por el mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez en la conferencia matutina de este lunes en Palacio de Gobierno donde recordó la existencia de un audio donde el jurista es citado con el ex Fiscal Anticorrupción, Marcos Even.

