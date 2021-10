IVAI atiende casos con perspectiva de género y condiciones sociales

El pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) incluyó criterios de perspectiva de género y de mayor beneficio de la persona considerando sus condiciones socioeconómicas al resolver un recurso de revisión de datos personales.

Con el que se obliga a la Secretaría de Salud a proporcionar, en modalidad gratuita, copias certificadas de la información solicitada.

Lo anterior al resolver el recurso de revisión IVAI-REV-DP/0007/2021/I, promovido por un particular que solicitó copias certificadas de su expediente clínico, que se integró por las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito.

Y pidió que le fueran enviadas a su domicilio, ya que no cuenta con servicio de seguro, asistencia social, y no percibe ingresos.

La comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes explicó que la Secretaría de Salud respondió a la solicitante que, para entregar las copias certificadas, debía realizar el pago de 5 mil 519 pesos, correspondientes a las 202 hojas que integran el expediente clínico.

Sin embargo, al analizar el expediente, se advirtió que aun cuando la solicitante señaló ser mujer, ama de casa y acreditó no contar con recursos económicos, mediante “Constancia de Vigencia de No Derechohabiencia” y habitar en una localidad de alto grado de marginación, el sujeto obligado no visibilizó los factores de desventaja socioeconómica, y al no proporcionarle las copias certificadas de forma gratuita, se le está discriminando.

La Secretaría de Salud debió analizar el artículo 1 de la Constitución Federal, así como el numeral 69 de la Ley 316 de Daros Personales, donde se establece que las unidades podrán exceptuar de pago de reproducción atendiendo la circunstancia socioeconómica del solicitante.

En la más reciente Sesión Ordinaria del Pleno, celebrada en modalidad presencial, este órgano garante desahogó un total de 22 proyectos de resolución que aglutinan 62 expediente de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, correspondientes a los años 2019 y 2021.

