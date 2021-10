Xalapa, Ver.- La clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicada en el barrio de San Bruno, en la ciudad de Xalapa, está al borde del colapso financiero.

De manera anónima, por temor a más represalias, trabajadores de base y de confianza denunciaron que ha aumentado la crisis en el hospital, ubicado sobre la calle Fraternidad número 409 de la colonia Obrero Campesina.

A más de 40 de ellos les han retrasado el pago de su quincena hasta por cinco días, sin recibir ninguna justificación al respecto por parte de la administración o dirección del nosocomio.

“Ya van varias quincenas. Los mismos compañeros aseguraron que iban al banco y el problema no era en el banco, el banco les decía ‘es que no depositó la institución’. Van como tres quincenas que no llegan y no llegan. Eso es en todas las áreas del hospital”, comentaron.

A la situación se le anexa los daños en infraestructura que vulnera más la salud de los pacientes, pues el edificio carece de mantenimiento y por las tardes, cuando cae la lluvia, se crean goteras con abundante agua.

“Son chorreras adentro del hospital, en serio, están las chorreras”, mencionaron los empleados de la clínica, quienes pidieron el anonimato por temor a ser despedidos o retrasar más sus salarios ya trabajados.

Hay desabasto de medicamentos

Los empleados de base y de confianza relataron que también hay desabasto de medicamentos, insumos de protección por la pandemia del SARS-COV-2 (Covid-19), productos de limpieza y hasta de alimentos para pacientes internados y recién nacidos.

Ejemplificaron casos de médicos cirujanos que no cuentan con jabones especiales para la higiene personal; los enfermeros carecen de equipo de protección a contagio de coronavirus y a personal de limpieza les controlan pequeñas cantidades de artículos como cloro o desinfectante.

Por este motivo, se han visto en la necesidad de poner de su dinero para comprar cualquier jabón en barra y partirlo en tres porciones para el mismo número de compañeros que se encontraban de guardia en ese momento.

Además, los sindicalizados han perdido derechos laborales, pues ahora están siendo limitadas las “estrategias”, un pago que ellos mismos realizan para que alguien los supla en sus puestos y que beneficiaba principalmente a empleados con enfermedades crónicas degenerativas que han sido obligados a laborar durante la pandemia.

“Ya no nos dan cubrebocas, eso va por nuestra cuenta y ya no nos dan ni guantes de látex. También están reutilizando los recipientes para las muestras de orina o excremento”, finalizaron.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

