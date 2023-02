El Gobierno Municipal de Xalapa, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, reitera su invitación a los jóvenes Clase 2005 y Remisos, a que tramiten de manera personal y gratuita la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional (SMN), con el fin de cumplir con esta obligación cívica.

El trámite es exclusivo para los residentes de la zona urbana y rural del municipio, nacidos en 2005 o que estén dentro de la categoría Remisos, esto es, que tengan entre 18 y 39 años. Esta campaña concluirá el 17 de octubre de 2023.

Para iniciar el trámite, las personas interesadas deberán obtener una cita en la siguiente página de internet: https://herramientas.Xalapa.Gob.Mx/citas_cartilla.

Una vez que tengan día y horario asignados, es necesario acudir a la Junta Municipal de Reclutamiento de Xalapa, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal, y presentar los siguientes requisitos:

Original y copia simple legible del Acta de Nacimiento; si se imprime en línea, debe especificar el municipio y estado de nacimiento, de lo contrario no se aceptará. También se requiere llevar original y copia de la CURP; original y copia legible de la credencial del INE. Este requisito es opcional para jóvenes de la Clase 2005; para los remisos es obligatorio.

Cartilla de Servicio Militar Nacional

Invita Ayuntamiento de Xalapa a cumplir con el Servicio Militar Nacional

Asimismo, es necesario presentar original y copia legible del comprobante de domicilio, que puede ser recibo de luz, teléfono, Predial o agua. Debe incluir domicilio correcto y completo con nombre de la calle, número exterior o interior; nombre de la colonia o fraccionamiento y Código Postal. Si no se cuenta con ningún comprobante de domicilio, se puede tramitar la Constancia de Residencia Certificada por el Jefe de Manzana o con la autoridad local.

Además, se requiere presentar copia legible del comprobante de estudios y seis fotografías tamaño Cartilla Militar impresas en papel mate opaco de 35 milímetros de ancho por 45 de alto. La foto debe ser tomada de frente e impresa en blanco y negro con fondo blanco, sin retoque, con camisa o playera blanca de cuello redondo, sin logotipos.

Las facciones del interesado tienen que distinguirse con claridad, por lo que no debe portar gorra, sombrero, lentes, aretes o tener cabello con tinte. El corte de cabello debe ser tipo “casquete corto” con las orejas descubiertas. La imagen de la fotografía medirá 21 milímetros de altura, desde el nacimiento normal del cabello al borde inferior de la barbilla.

También, hay que exhibir la Constancia de No registro al SMN, donde se especifique que no se ha tramitado la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. Esta constancia se solicita en la Alcaldía o Junta Municipal de Reclutamiento del lugar de nacimiento. Este requisito es exclusivo para Remisos Foráneos que no obtuvieron su cartilla al cumplir 18 años.

Finalmente, se requiere que se presenten con un lapicero tinta negra para llenar el formato de datos personales y que cumplan con todas las medidas sanitarias.

Las inscripciones, con previa cita, se realizarán en la Junta Municipal de Reclutamiento de lunes a viernes de 9:00 a 14:50 horas. Para más información pueden llamar al número telefónico: 228 290 1017, extensión 1143.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ