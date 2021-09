Investigarán a jueces responsables de liberar a presuntos delincuentes en Veracruz

La Fiscalía Anticorrupción de Veracruz inició dos carpetas de investigación, en contra de quienes resulten responsable, por favorecer a delincuentes vinculados en procesos penales, informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, detalló que uno de los casos es contra un juez que liberó a Itiel, alias el “Compa Playa”, señalado como presunto asesino del diputado local del PRI y líder ganadero, Juan Carlos Molina Palacios.

“Nos centramos en dos casos, quizás hay otros pero que nos centráramos en dos casos. Esa fue la petición, fue privada, tenemos que cuidar porque no podemos poner a las personas cuando no tenemos, o mejor dicho, cuando va a iniciar la vía jurídica”, expresó.

La información la reveló al confirmar breves datos sobre la reunión privada que sostuvo con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, y la titular del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz.

“Estamos en eso, para eso fue la reunión y de hecho la fiscal me informó, que a través de la Fiscalía Anticorrupción ya hay una carpeta del caso. Hay más pero yo pedí de dos y la fiscalía Anticorrupción tendrá que dar esa información”, refirió.

García Jiménez adelantó que se tienen datos donde se señala al juez de recibir una gran cantidad de dinero para favorecer penalmente al detenido y señalado como presunto asesino de una persona en Medellín de Bravo.

Además, dedujo que hay más casos de jueces que actuaron de igual forma, situación que está en análisis y recopilando datos para proceder ante las instancias correspondientes.

“Tengo datos de que hubo un millonario moche. Vamos tras el que ofreció los beneficios al presunto delincuente a cambio de ese moche. Un tal alias Compa Playa, digo ya de una vez para que vayamos viendo, ese tema es aparte, no lo llevo yo pero si me interesa ver esa información, si es verídica y tenemos que actuar así, no con rumores”, remató.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

