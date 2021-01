Integrantes de Morena desconocen alianza con PT y el Partido Verde

Xalapa, Ver.- Los otros integrantes de Morena, los que están de parte de Gonzalo Vicencio Flores, desconocen la alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, luego de que la noche de este jueves se presentaran ante el OPLE, porque la firmaron personas que no están autorizadas.

Ramón Pino Méndez, integrante de la brigada Benito Juárez y fundador de Morena, aseguró que el OPLE tendrá que mostrar el documento en el cual se basó para recibir la solicitud de registro de la coalición.

Aunque en el caso de que el órgano electoral muestre el documento en donde nombran a Esteban Ramírez Zepeta como representante oficial del Partido para firmar la coalición, respondió que no podrán hacer nada, porque no es el procedimiento legal; ellos quieren la notificación que manda el Comité Nacional al Estatal.

Fue ahí donde llamó a Mario Delgado para que defina la situación de Veracruz porque no pueden estar en el limbo; porque la indefinición causa atrasos en el proceso electoral.

Por su parte, Adan Rivera Galán, coordinador de la brigada Benito Juárez en Xalapa del partido Morena, sostiene que el pleito entre Gonzalo Vicencio Flores y Ramírez Zepeta viene de “fuera” de Morena, porque ellos están unidos.

“Las cosas vienen de fuera de Morena, en Morena estamos unidos… (Ramírez Zepeta) es militante, no lo vamos a negar, pero desconocemos el cargo. No se le reconoce ningún cargo, no es delegado, no es presidente en funciones, no es lo que dicen algunos medios”, recalcó.

No descartó que les vayan a tomar la sede del instituto político la otra corriente que encabeza Esteban Ramírez Zepeta; pero negó que en este momento ellos tengan tomado el Partido, sólo están haciendo “presencia”.

En conferencia de prensa, refirió que tras los hechos registrados la noche de este jueves cuando acudió Ramírez Zepeta en representación de Morena a registrar la coalición con el Verde y PT; aseguró que no presentaron ningún documento que avale que fue mandado por el dirigente nacional Mario Delgado.

“La persona que se ostentó como representante de Morena no tiene un nombramiento oficial ni del CEN ni del Estatal. La vía idónea es la estatal; ahí llega la notificación y de ahí da el nombramiento a la persona que va a ir representando a Morena y eso no ha habido”, aseguró y pidió a Ramírez que presente su nombramiento.

Desconoció la solicitud hecha ante el OPLE para conformar la coalición “Juntos Haremos historia”.

Insistió en que el presidente en funciones de Morena en Veracruz es Gonzalo Vicencio Flores con base en el nombramiento que el OPLE le dio el 2 de noviembre y la ratificación que hizo el INE el 26 de noviembre.

Indicó que anoche se entregó un documento ante el órgano electoral donde se desconocen los acuerdos que se tuvieron, donde desconocen a Ramírez Zepeta.

Asimismo, indicó que solicitaron el documento que presentaron para representar a Morena, por lo que el OPLE tiene que responder a la brevedad.

“Morena está unido, tenemos el calor de los 212 municipios; de representantes que se están manifestando en contra de este tipo de acciones que no deberían de existir.

Nosotros conminamos a estos actores a que bajen ese sentimiento porque las elecciones serán hasta después de pasado el proceso electoral, en el mes de junio. Después de eso el nacional pondrá fechas para decir en tales fechas se realizará el cambio de dirigencia en Veracruz”, indicó.

