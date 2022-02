La instalación del capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, integrada por políticas multipartidarias, académicas, lideresas sindicales, defensoras de derechos humanos, buscará en conjunto con autoridades e instituciones, impulsar acciones que permitan consolidar el cambio social que ya está en marcha y que es erradicar la cultura machista de la sociedad, para dar paso a sociedades más igualitarias, justas, incluyentes y más solidarias, expresaron Josefina Meza Espinosa y Elizabeth Morales García, presidenta nacional, e integrante, respectivamente, de este organismo.

En su encuentro con la Licenciada Bertha Ahued Malpica, Directora Ejecutiva de El Dictamen, con la presencia también de Maru Olguín Ramírez, de la Red Querétaro; Acela Medina Servín, de la Red Veracruz y la diputada local Ruth Callejas Roldán, destacaron que los tiempos actuales dan el momento y la circunstancia para conformarse de manera conjunta en esta Red que ya existe en 13 estados del país.

“En el pasado reciente de la participación política de las mujeres, muchas no intervenían, sin embargo, en estas nuevas maneras de agruparnos buscamos tener incidencia en la toma de decisiones, a través del sindicalismo, los partidos, la academia y otros sectores, con el trabajo importante que están haciendo las mujeres en relación a la defensa colectiva de nuestros derechos políticos, sociales y electorales”, subrayó Josefina Meza.

Destacó la gran responsabilidad de presidir esta Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo y se mostró complacida por el nivel de compromiso que mostraron las integrantes del Capítulo Veracruz el miércoles en la capital del estado durante su instalación, ya que existe una sensibilidad a flor de piel por preocuparse por las que serán las destinatarias finales de todo este tipo de decisiones: las mujeres que están en las fábricas, en los hogares, el campo, las escuelas de todos los niveles.

“Estas mujeres que están viviendo este fenómeno social denominado violencia de género y que está causando tanto daño y nos está arrebatando a mujeres todos los días con los feminicidios”.

Importante conformar la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo

Consideró importante conformar este grupo para que miles de mujeres de todos los sectores sepan y se sientan acompañadas por una gran Red de Mujeres que en este caso son en su mayoría políticas de diversos partidos, exlegisladoras y diputadas actuales, acompañadas también de mujeres defensoras, feministas, activistas, académicas, lideresas sindicales, con una finalidad en común: defender en impulsar a las mujeres.

Consideró que este 52 por ciento de la población del país integrado por las mujeres posee distintos talentos, capacidades y visiones de la vida que no deben ser desaprovechados, “porque eso es lo que ha pasado con la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones”.

Queremos decirles a los que toman las decisiones que, en su mayoría son hombres: Aquí están nuestros talentos, nuestras capacidades dispuestas a sumarlas para concretar entre todos una sociedad que nos permita coexistir sin que se tenga que decir que una mujer fue asesinada.

Se declaró lista para apoyar a las mujeres de todo el país, sea cual sea su filiación partidista, en la búsqueda de una efectiva red de apoyo con sororidad, resiliencia y poder para feminizar la política.

Por su parte Elizabeth Morales García, exalcaldesa de Xalapa, integrante del Capítulo Veracruz, destacó que se trata de una red de mujeres políticas que busca trabajar para impulsar, empujar, jalar, construir y lograr la paridad en todo.

Refirió que en la instalación del Capítulo Veracruz en Xalapa, estuvieron presentes más de 70 mujeres entre diputadas, senadoras, exmagistradas, exregidoras, exalcaldesas, legisladoras actuales, de todos los partidos políticos.

“Destacamos ahí la lucha histórica de las mujeres en la política, de cómo muchas de las mujeres ahí presentes han sido sujetas de violencia política por cuestiones de género, sin saberlo en su momento, porque no existía el andamiaje ni el respaldo legal que con los años se ha venido construyendo en ley”, señaló.

Consideró que esto les abre la oportunidad, el momento, con la responsabilidad de que cada una desde sus diferentes ideologías y su trayectoria personal, aporten sus conocimientos para lograr la paridad en todo.

Insistió en que se necesita que mayor número de mujeres participen en política, pero reconoció que no es fácil que lo hagan, es muy complejo.

Admitió que hoy existe paridad constitucional; sin embargo, no se ha logrado que haya una cantera de mujeres dispuestas a participar y que levanten espontáneamente la mano, por ejemplo, en un estado tan importante como es Veracruz. “Las hay muchas y muy valiosas, pero cuando se les invita a participar hay cuestiones que las mantienen todavía en la disyuntiva de hacerlo o no, ya que algunas no les gusta que su vida privada se vuelva pública, o descuidar su hogar, y en otros casos también tienen miedo de que algo les pueda pasar”.

Por ello reiteró la importancia de instalar en Veracruz un capítulo de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, en la idea de que quienes ya están en la política, feministas o no, puedan acompañar, aportar su experiencia hacia otras mujeres, y que en algún momento que sean violentadas sepan que hay quienes pueden acompañarlas para ejercer los recursos legales que hoy existen y todo el andamiaje para poder hacer frente a la violencia política por cuestiones de género.

