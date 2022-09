Iniciativa del Instituto de Migración detenida en el Congreso de Veracruz: Jaime de la Garza 

La iniciativa para la creación del Instituto de Migración continúa detenida en el Congreso de Veracruz, mencionó el diputado local, Jaime de la Garza Martínez.

El legislador panista mencionó que, a pesar de la insistencia, el grupo mayoritario en el Congreso de Veracruz continúa deteniendo la iniciativa bajo el argumento de que no hay presupuesto.

“Entonces, ahorita lo que estamos haciendo también a la par, es lo que les había mencionado, qué es la creación del Instituto Veracruzano para Personas con Discapacidad, qué es lo que estamos impulsando. En el tema de migrantes, a final de cuentas es un tema federal, más que estatal, aunque pasa por el Estado, y el Gobierno del Estado es el que tiene que salvaguardar la seguridad de los migrantes que van cruzando y, la ciudadanía obviamente. Cómo Instituto como tal, una defensoría directamente para el migrante, no la hay”, puntualizó.

Te puede interesar:

Jaime de la Garza dijo que como integrante de la comisión de Población y Atención a Migrantes ha solicitado en diversas ocasiones una reunión con la dirección de Atención a Migrantes del Gobierno de Veracruz, misma que hasta el momento no han logrado concretar.

“En muchas ocasiones los maltratan, en muchas ocasiones ni siquiera llegan a su destino, pasan por un estado qué es muy peligroso, qué es el Estado de Veracruz, pero no más para los migrantes, al final de cuentas está en estado muy peligroso para todos, apenas ayer estaba platicando con un reportero que asaltaron en Antón Lizardo a las 7 de la noche, entonces Imagínate cómo está este Estado de Veracruz, qué los migrantes no logran cruzar el estado, pero tampoco los ciudadanos, es un estado donde no hay seguridad lamentablemente”, remató.

Por: Alejandro Ávila

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ