Luego de que el INE aprobó la expedición de credenciales para votar que reconozcan las identidades no binarias en México, el vocal ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Veracruz, Nelson Asaidt Hernández Rojas, explicó que si una persona quiere que su credencial refleje una identidad no binaria, podrá solicitar que se elimine la “M” o la “H” que ahora aparezca, y se reemplace con una “X”, sin importar si los gobiernos estatales se rehúsan a hacerlo en sus registros civiles.

Destacó que en el caso de que la persona tenga sus otros documentos actualizados (acta de nacimiento, CURP, carta de naturalización, entre otros), entonces también se actualizarán los otros “datos de control e información” que aparecen en la credencial (su clave de elector y su CURP).

Recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el pasado 27 de febrero la expedición de credenciales para votar que reconozcan las identidades no binarias en México, donde casi 600 mil personas declaran ser no binarias, agénero, de género fluido, u otras identidades que no son cisgénero ni transgénero.

INE ya puede poner en la credencial del elector la identidad no binaria

Destacó que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presentó un informe sobre la viabilidad de incorporar en la Credencial para Votar el dato que reconozca a las personas no binarias, en acatamiento a las sentencias dictadas en los expedientes SMJDC-396/2020 y SM-JDC-1011/2021 por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Con estas acciones, se reivindica la democracia inclusiva, en toda la serie de consideraciones que conlleva dicha reivindicación, no he advertido ningún argumento jurídico del daño que se le está haciendo a la certeza, a un documento, que, reitero tiene la función precisamente de identidad, no sólo de instrumento para habilitar, poder votar en las elecciones o incluso ser votado o votado en nuestro país”, abundó el vocal Ejecutivo.

Por ello, Hernández Rojas invitó cordialmente a la ciudadanía No Binaria a ejercer su derecho a la identidad, y únicamente para quienes así lo manifiesten, sin más verificación que la decisión soberana de cada quien, acudir a los Módulos de Atención Ciudadana para actualizar su INE, en el apartado de sexo con una “X”.

Subrayó que el Instituto tiene la obligación de capacitar a todo el personal del país y actualizar todos sus sistemas informáticos y procedimientos técnicos y operativos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ