Incremento salarial al magisterio se pagará el 15 de diciembre: SEV

El recurso del aumento salarial del 1,2,3 por ciento para pagar a docentes y administrativos del sistema estatal, ni se les pagará el 15, ni el 30 de noviembre; porque está pactado con el gobierno federal que será depositado el 13 de diciembre a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y comenzará a depositarse el 15 de diciembre, informó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.

En conferencia de prensa, Escobar García exhortó a las y los docentes a regresar a las aulas a trabajar por el servicio educativo, y tomen en cuenta que hubo dos años de pandemia de coronavirus en los que las y los estudiantes perdieron horas de aprendizaje.

Indicó que no habrá descuentos para las y los docentes que realizan protestas para exigir el pago del incremento salarial.

“Entendemos la protesta social, sería incongruente no entender; aclaró nuestra lucha era más allá de un pago de un aumento salarial, nuestra lucha iba por la gratuidad de la educación y los derechos de los trabajadores, tan es así que luchamos por años para echar abajo al mal llamada Reforma Educativa, y logramos un cambio de sexenio”, dijo.

Escobar García señaló que padres y madres están enterados que el gobierno del estado no se niega a pagar el aumento salarial.

“Estamos siendo muy tolerantes, lo que me preocupa es que padres y madres de familia están enterados de que se les va a pagar a los profesores; y si ven qué no hay disposición del patrón de pagarles, puedes decir es digna la lucha, pero si el patrón te dice te voy a pagar el 15 de diciembre todo completo, no tiene porque haber el quiero que me pagues el 15 de noviembre; ni para el 30 de noviembre tenemos el recurso”.

Con información de AVC Noticias

