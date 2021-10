Inauguran primera delegación del Centro de Conciliación Laboral

Esta mañana, la Delegación Boca del Río del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz (Cecol) fue inaugurada por autoridades federales y estatales.

De esta forma, comienza en la entidad una etapa que prioriza la conciliación como solución a discrepancias laborales, antes de recurrir a instancias judiciales.

Con la aplicación de dicha reforma, el estado debe prestar el servicio a los justiciables, por lo que desde el 24 de diciembre de 2020, la Gaceta Oficial del Estado publicó la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Con lo cual se instituyó el organismo público descentralizado encargado de dicha función.

Este mecanismo atenderá todos los conflictos que, a excepción de 9 supuestos, tendrán que agotar el diálogo para llegar a común acuerdo, esta fase no excederá los 45 días; en caso de no hallar resolución, el caso seguirá en un Tribunal Laboral, y éste deberá emitir sentencia en no más de 6 meses, de esta manera existiría sentencia pronta y expedita en no más de 8 meses.

El Centro, constará de 11 delegaciones, distribuidas en Pánuco, Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, Xalapa, Boca del Río, San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan, Acayucan, Coatzacoalcos.

Así como Córdoba y Boca del Río, estos dos últimos edificios se encuentran finalizados y listos para operar, mientras que los demás, se encontrarán concluidos antes del 3 de noviembre.

Veracruz, es uno de los 13 estados que integran la segunda fase de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, junto con Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y Guerrero.

La titular de la STPSP, Dorheny Cayetano, celebró las gestiones que entre distinto organismos han ocurrido para finalmente concretar la instauración del Centro de Conciliación.

Así también mencionó que “se trabaja con la línea del gobierno federal en beneficio de las sociedades que históricamente han sido relegadas y la Secretaría a mi cargo es en el enlace dispuesto para la implementación de los cambios de paradigma en el rubro del trabajo”.

Por su parte, la servidora pública, Luisa María Alcalde, indicó que “esta reforma significa de dignificación de los trabajadores.

Ya que durante mucho tiempo fueron olvidados por las políticas públicas, y ahora rescatamos al recuperar el salario mínimo y legislación para evitar abusos de la subcontratación”.

También expuso que “estas modificaciones son quizá las más importantes de los últimos 100 años en materia de justicia, libertad y democracia sindical; ahora la apuesta es que los conciliadores resuelvan la mayoría de los conflictos.

Y lo que antes era un juicio de años, hoy pueda ser resuelto de forma más rápida, hay buenos resultados, se está logrando el 75% de concordato en discrepancias en otros estados”.

Al inicio de las operaciones de esta sede, acudieron el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo.

Así como, la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny Cayetano, la titular del Centro de Conciliación, Diana Aróstegui Carballo y la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz.

