IMSS Veracruz Norte recibe 24 ambulancias nuevas para traslados

Como parte de la recuperación de los servicios, fue renovada y reforzada la plantilla vehicular de la Oficina de Representación Regional de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, en la cual se entregaron 24 ambulancias para traslados programados en las cinco zonas que conforman la circunscripción.

En la zona Xalapa se entregaron cuatro ambulancias al Hospital General de Zona (HGZ) No 11.

Para la zona Xalapa se entregaron cuatro ambulancias al Hospital General de Zona (HGZ) No 11 y una a la Unidad de Medicina familiar (UMF) No. 30 de Perote; para la zona Poza Rica, tres ambulancias al HGZ No. 24, una la UMF No. 27 de Papantla y una al HGSZ No. 26 de Tuxpan; para la zona Veracruz, se adjudicaron dos para el HGZ No. 71 y una para la UMF No. 68.

Al HGZ No. 28 de Martínez de la Torre le entregaron dos ambulancias; al HGZ No. 36 de Cardel le asignaron dos; para la zona Lerdo de Tejada se otorgaron dos para el HGZ No. 33 de San Andrés Tuxtla, dos al HGZ No. 50 de Lerdo de Tejada, una a la UMF No. 32 de Alvarado y una más a la UMF No. 51 de Ángel R. Cabada.

Las unidades están equipadas con dos tanques de oxígeno, una camilla de colchón anatómico con cinturones, una camilla tipo marina, tienen tomas de oxígeno equipadas con un succionador de fluidos orales, así como un ventilador y extractor.

Asimismo, disponen de material médico como: reanimadores tipo bolsa con válvula, esfigmomanómetro, estetoscopio, cánulas oro-faríngeas, un glucómetro, mascarillas con filtro N95 y un termómetro digital.

