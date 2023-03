IMSS Veracruz Norte invita a jornadas de Mastografía

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, a través de la Coordinación de Prevención y Promoción a la salud, realiza una cordial invitación a todas aquellas mujeres, de 50 a 69 años de edad, a acudir a las unidades móviles de detección de cáncer de mama para realizarse su mastografía.

En la zona Xalapa la unidad estará del 21 de marzo al 03 de abril en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 17 de Coatepec; 04 y 05 de abril en la UMF No. 18 de Tuzamapan; 10 y 11 de abril en la UMF NO. 54 de Mahuixtlán; en Xalapa del 12 de abril al 08 de mayo en la UMF No. 10; del 09 al 15 de mayo en la UMF No. 58, 16 y 17 de mayo en la UMF No. 67; los días 28 y 29 de mayo en la UMF No. 19 de Banderilla; del 22 y 23 de mayo en la UMF No. 12 de La Concepción.

En la Zona Poza Rica se presentará la unidad el 27 de marzo en la UMF No. 60 de Platón Sánchez; el 28 de marzo en la UMF No. 58 de Tamiahua; 19 y 30 de marzo en la UMF No. 46 de Gutiérrez Zamora; 31 de marzo al 04 de abril en la UMF No. 59 de Tantoyuca; 05 al 11 de abril en la UMF No. 52 de Naranjos; 12 y 13 de abril en la UMF No. 49 de Cerro Azul; 14 y 17 de abril en la UMF No. 47 de Álamo; del 14 al 24 de abril en la UMF No. 27 de Papantla; del 25 de abril al 09 de mayo en el HGSZ No. 26 de Tuxpan; y del 11 de mayo al 03 de junio en la UMF No. 73 de Poza Rica.

En la Zona Lerdo de Tejada se llevarán a cabo las detecciones de la siguiente manera: 30 de marzo en la UMF No. 70 de Tres Zapotes; del 31 de marzo al 11 de abril en el HGZ No. 50 de Lerdo; 12 y 13 de abril en la UMF No. 20 de Saltabarranca; 14 al 20 de abril en la UMF No. 51 de Ángel R. Cabada; del 21 al 25 de abril en la UMF No. 32 de Alvarado; 26 y 27 de abril en la UMF No. 34 de Catemaco; 28 de abril al 03 de mayo en la UMF No. 35 de Santiago Tuxtla; del 04 al 15 de mayo en el HGSZ No. 33 de San Andrés Tuxtla.

Cabe enfatizar que, los requisitos son cartilla de salud, baño corporal reciente y con jabón neutro, no utilizar talco, ni desodorante, perfume o crema. Presentarse con ropa de dos piezas (falda o pantalón y blusa) para mayor comodidad y facilitar la toma del estudio.

