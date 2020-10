IMSS supervisa estrategias implementadas en unidades médicas

La titular de la Oficina de Representación en Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María de Lourdes Carranza Bernal, supervisó diversas unidades médicas y administrativas; esto en un recorrido por los municipios de Catemaco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada y Alvarado,

Carrazal Bernal revisó las estrategias implementadas para atender a los pacientes de acuerdo al Plan Estratégico ante la Emergencia Sanitaria; lo que permite otorgar atención médica oportuna a derechohabientes. Dichas estrategias incluyen: filtros sanitarios, capacitación en el uso de Equipo de Protección Personal, protocolos de sana distancia e higiene de manos.

Además, verificó el cumplimiento de la desconversión hospitalaria, que se realiza cuando la ocupación hospitalaria de pacientes con COVID-19 es menor al 30%, y de los módulos que atendieron a los pacientes contagiados de SARS-CoV-2.

También, la recuperación de los servicios médicos, que implica la apertura de los servicios suspendidos por la emergencia sanitaria, como las cirugías y la consulta de algunas de especialidades.

Felicitó a quienes laboran en un hospital

Asimismo, la titular de la Oficina de Representación aprovechó para reconocer y felicitar a los 2 mil 220 médicos que conforman la plantilla de médicos familiares y no familiares del Régimen Ordinario y del Programa IMSS-BIENESTAR, por el Día del Médico y la labor que han desempeñado durante la emergencia sanitaria.

“Este año ha sido difícil en el contexto social, poniendo a prueba la verdadera vocación de servicio del personal médico, anteponiendo a su propio riesgo y seguridad, para otorgar con responsabilidad y compromiso, el cuidado, atención y esmero que se requería para afrontar la emergencia sanitaria por COVID-19. Continuemos brindando, con el mismo ímpetu, la actuación que nuestra población derechohabiente nos demanda día a día. ¡Feliz día del Médico!”, expresó la doctora Carranza Bernal.

La funcionaria supervisó la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 34, en Catemaco; la Subdelegación; el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 33, en San Andrés Tuxtla; la UMF No. 35, en Santiago Tuxtla y la UMF No. 51 de Ángel R. Cabada.

En la ciudad de Lerdo de Tejada, la doctora recorrió el Hospital General de Zona (HGZ) No. 50, y la UMF No. 32, en Alvarado. Cabe subrayar que en la Subdelegación revisó los procesos de afiliación y cobranza.

