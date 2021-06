IMSS reitera invitación a mujeres derechohabientes a realizarse mastografía

La Oficina de Representación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte informa que, como parte de la recuperación de los servicios, se reitera la invitación a las mujeres derechohabientes a realizarse la mastografía en su Unidad Médica Familiar (UMF) correspondiente.

A que acudan a practicarse el estudio en las Unidades Móviles de Mastografía para la detección oportuna de cáncer de mama, las cuales estarán ubicadas durante el presente año 2021 de la siguiente manera:

Zona Xalapa: UMF No. 19 de Banderilla, del 9 al 23 de junio; UMF No. 58 de Xalapa, del 24 de junio al 2 de julio y en el Gimnasio Omega de Xalapa, del 5 al 30 de julio.

Zona Cardel: UMF No. 37 de Rinconada, del 11 al 16 de junio; UMF No. 63 de El Farallón, del 17 y 18 de junio y UMF No. 56 de Actopan, del 21 y 22 de junio.

Los principales objetivos de las medidas de realización de tamizaje de cáncer de mama son: alcanzar coberturas de detección del cáncer de mama e identificar los tumores malignos en etapas tempranas, además de promover el diagnóstico, tratamiento oportuno y disminuir la mortalidad.

La detección del cáncer de la mama se efectúa a través de la autoexploración de la mama mensualmente a partir de los 20 años, la exploración clínica de la mama cada año a partir de los 25 años y la mastografía cada dos años entre los 50 a los 69 años y de los 40 a 49 años, en mujeres con antecedentes familiares directos que han padecido este tipo de cáncer.

El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios, con capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo; es el tumor maligno más frecuente en la mujer en países desarrollados y en vías de desarrollo.

Es importante mencionar que en todas las instalaciones cumplen con estrictos protocolos de seguridad e higiene para salvaguardar la salud de los pacientes y su personal.

Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Se reitera a la población en general la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias como: mantener la sana distancia, lavado correcto de manos, aplicación de gel alcoholado al 70 por ciento y el uso correcto de cubrebocas.

