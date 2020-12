IMSS: Es necesario tomar medidas preventivas al hacer compras navideñas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte recomienda a la población no bajar la guardia y continuar con los cuidados preventivos para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, al realizar las compras por la temporada decembrina.

“Realizar compras en plena pandemia, puede resultar una actividad de riesgo por la transmisión de COVID-19, debido a que los compradores acuden en masa a las calles principales y los centros comerciales, olvidando muchas veces llevar a cabo las medidas preventivas”, señaló la coordinadora auxiliar de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, Perla Yadhira González Andalón.

En este sentido, el riesgo de contagio también se extiende a los comercios por la gran afluencia de personas en estas fechas, por lo que es importante que los establecimientos mantengan implementados los protocolos de bioseguridad requeridos, como la toma de temperatura, el uso de tapete sanitizante y proporcionar alcohol gel a las personas al ingresar.

A los consumidores se les sugiere programar sus compras de manera que no se tenga que visitar tantas tiendas, no entrar al negocio si hay muchas personas, acudir en horarios con menos afluencia, no acudir con toda la familia y usar cubrebocas de manera adecuada.

De igual forma, el IMSS recomienda portar alcohol gel y realizar higiene de manos, así como desinfectar las superficies de los carritos de los centros comerciales, pagar con tarjeta para evitar el uso de billetes o monedas que puedan ser vehículo para el coronavirus.

Por último, la especialista del IMSS comentó que la forma de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 es realizar compras de manera virtual y enviarlas por paquetería.

