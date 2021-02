IMSS en Veracruz Norte recibe 40 sillas-cama de acompañamiento

Esta mañana la Oficina de Representación Regional en Veracruz Norte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que recibió 40 sillas-camas de acompañamiento de la Fundación IMSS, A. C.

Lo anterior, con el propósito de brindar apoyo y mejorar el confort de los familiares que cuidan y acompañan a sus pacientes, en los Hospitales Generales de Zona (HGZ).

Dicho mobiliario ofrece un descanso digno al familiar que procura a su paciente hospitalizado, ya que durante el día se utiliza como silla y por la noche pueden extenderse y adaptarse como cama.

Las sillas-camas fueron distribuidas de la siguiente manera: 10 para el HGZ No. 11 de Xalapa; 12 para el HGZ No. 71 de Veracruz; siete para el HGZ No. 24 de Poza Rica; tres para el HGZ No. 36 de Cardel; tres para el HGZ No. 50 de Lerdo; tres para el HGZ No. 28 de Martínez de la Torre y dos para el HGSZ No. 26 de Tuxpan.

Te puede interesar:

El IMSS asegura que dicha entrega no hubiese sido posible sin la generosa y solidaria aportación del sector privado, sindicatos, grupos organizados y compañeros trabajadores del IMSS, quienes desinteresadamente demuestran su altruismo a las personas que más lo necesitan en momentos difíciles.

Durante la entrega estuvo presente la Oficina de Representación Veracruz Norte del IMSS, la jefatura de Prestaciones Médicas, y el director Médico del Hospital General de Zona No. 11 de Xalapa.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.