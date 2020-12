Hospitales IMSS reciben galardón Miguel Hidalgo en Grado Placa

Hospitales del IMSS en Veracruz fueron galardonados con el premio Miguel Hidalgo Grado Placa, por su desempeño en los centros reconvertidos en espacios Covid-19

La Oficina de Representación en Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reconoció y felicitó al personal de salud de los hospitales galardonados con la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Placa, premio que consiste en una placa metálica a los hospitales reconvertidos para atender a pacientes con Covid-19.

Hospitales rurales de Chicontepec, Papantla y Plan de Arroyos, también fueron reconocidos

Los hospitales galardonados con dicha presea son los hospitales generales de Zona (HGZ) No. 11, en Xalapa; el No. 24, en Poza Rica; el No. 36, en Cardel; el No. 50, En Lerdo de Tejada; y el No. 71, en Veracruz.

Asimismo, se entregó a los Hospitales Rurales (HR) del Programa IMSS Bienestar de Chicontepec, Papantla y Plan de Arroyos.

La placa se colocará en los hospitales como constancia y reconocimiento al personal de las diferentes categorías, que han participado incansablemente para brindar atención a los derechohabientes.

Dicho premio lo otorga el Estado Mexicano al personal médico y de enfermería del Sector Salud por su heroísmo, entrega profesional y servicios prestados a la patria durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

En su oportunidad, la titular de la Oficina Representación en Veracruz Norte, María de Lourdes Carranza Bernal, felicitó a todo el personal de salud y de enfermería que labora en los hospitales condecorados, y les agradeció a nombre de la familia IMSS, por su dedicación y desempeño ante la epidemia por SARS-CoV-2.

