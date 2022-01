Hijo de periodista asesinado hace siete años protesta por la falta de justicia

Arantxa Arcos / Xalapa, Ver.-Con un altar bajo las letras de “Veracruz”, el hijo de Moisés Sánchez Cerezo, periodista asesinado en Medellín de Bravo, protestó en la plaza pública “Sebastián Lerdo de Tejada” para exhibir que van siete años del crimen y no se ha hecho justicia.

Jorge Sánchez Ordóñez recordó que su padre fue levantado de su casa el pasado 2 de enero del 2015, cuando policías armados irrumpieron la vivienda y se lo llevaron frente a su familia, para después encontrarlo sin vida en un paraje cercano al municipio.

Frente a las letras luminosas que enaltecen el nombre de esta entidad, colocó las fotografías de la mayoría de las reporteras y reporteros que han sido asesinados en Veracruz.

El entrevistado señaló que la impunidad ha prevalecido en el caso de su padre y de los demás periodistas, durante gobiernos priistas, panistas y actualmente en el de Morena.

“A pesar de los cambios de gobierno, ya sea rojo, azul, actualmente Morena, siempre hay impunidad, todos los casos (crímenes de periodistas) están prácticamente en la impunidad, detienen a uno y dicen que ya se resuelve el caso, pero el caso se resuelve hasta que detienen a todas las personas implicadas, autores materiales e intelectuales”, expresó.

Sánchez Ordoñez recordó que el exalcalde panista de Medellín de Bravo, Omar “N”, señalado como presunto autor intelectual del crimen, tiene una orden de aprehensión en su contra y se encuentra prófugo de la justicia.

Uno de los autores materiales del homicidio de su padre lleva el apellido Meneses, era escolta del expresidente municipal y, aunque había sido detenido, posteriormente obtuvo su libertad.

“Prácticamente el caso no ha avanzado nada, lo que hacen es meter y meter documentos que no llevan a ningún lado, hablamos de que hay 38 tomos y de esos, no hay nada para resolver el caso”, reprochó.

Moisés Sánchez fundó el periódico La Unión, donde criticaba el actuar de los gobiernos municipales que no daban resultados a los pobladores de Medellín de Bravo, municipio cercano al puerto de Veracruz.

