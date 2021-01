Hepatitis C es la primera causa de cáncer de hígado

La hepatitis C es un virus que se dispersa a través de la sangre contaminada y puede generar inflamación del hígado y, por ende, afectaciones hepáticas graves, por ello, hoy en día es la primera causa de cáncer en este órgano del cuerpo en México.

Afortunadamente, para la mayoría de los pacientes existen campañas de detección oportuna mediante el tamizaje y tratamientos contenidos en el Plan Nacional de Salud desde el pasado 30 de junio del 2019.

Las cuales ayudan a salvar vidas con más efectividad, informó la reconocida gastroenteróloga y endoscopista Teresa Guzmán Terrones, encargada de la Clínica de Hepatitis C del Hospital Regional de Veracruz.

Detección y tratamiento oportuno puede salvar vidas

Quien estimó que un 2% de la población podría tener el virus de la hepatitis C (VHC) y no lo sabe, por tal motivo es importante que las personas se enteren al respecto, pues hay tratamiento para todos.

“Lo importante aquí es que existe tratamiento en todas las entidades federativas: IMSS, PEMEX, SEDENA, SSA, ISSSTE, de manera gratuita para los pacientes (…) Y el Hospital General de Veracruz tiene una clínica acreditada por primera vez desde el pasado 24 de diciembre del 2019” reveló la galena.

Gastroenteróloga y endoscopista Teresa Guzmán Terrones, encargada de la Clínica de Hepatitis C del Hospital Regional de Veracruz. Foto: Alina Krauss

Asimismo, explicó que un tratamiento para este padecimiento supera el millón de pesos por persona, ya que incluso, algunos fármacos rebasan los 280 mil pesos, por lo que la comunidad médica mundial puso en marcha acciones encaminadas a erradicar este mal, incluyendo México, país que desde el 30 de junio del 2019 se suma a esta batalla, con el compromiso de dar tratamiento a todo mexicano que padezca VHC.

De la misma manera, la especialista indicó que hay diversas formas de contagio, tales como las prácticas de inyección inseguras, esterilización inapropiada del equipo médico y la transfusión de sangre, tatuajes, equipos de manicura o pedicura sin esterilizar.

Así como hemoderivados antes de 1990; así también, aunque en menor frecuencia, el VHC se puede transmitir por vía sexual y pasar de la madre infectada a su bebé. En la actualidad, la clínica a su cargo atiende a 68 enfermos formalmente documentados.

Implementan campañas de tamizaje gratuito en el sector salud del país

“Ahorita yo, por ejemplo, tengo pacientes de 37 años que se los diagnosticaron cuando tenían 25 y es gente joven, pero también, ya puedes nacer de una madre con hepatitis C, así tenemos un niño de 16 años”

Mencionó que el tamizaje es una prueba muy sencilla, en donde a través de una gota pequeña de sangre se puede obtener el resultado de 15 a 20 minutos, por lo que es importante que la ciudadanía se atienda a tiempo, ya que los síntomas se presentan de manera tardía y puede ocasionar afectaciones de mucho riesgo.

Para las o los interesados que no cuenten con seguridad social en esta prueba pueden acercarse a la Jurisdicción Sanitaria N° 8 ubicada en Alacio Pérez N° 909, en la colonia centro de esta ciudad; en el Hospital General situado en la avenida 20 de noviembre N° 1074 y en los CAPASIT (junto al Hospital Regional).

Hepatitis C, la primera causa de cáncer de hígado

Algunas de las poblaciones con mayor riesgo son los internos de los reclusorios, en donde un 30 por ciento de esos grupos suelen presentar esta enfermedad, para lo cual, hacen visitas para darles atención; de la misma forma, tienen acercamiento con empresas, ayuntamientos, DIF y diversas áreas de gobierno, de tal manera que más gente se entere y se detecte a tiempo.

“Veracruz es el tercer estado con mayor población, fácil debemos estar entre los 30 mil pacientes”.

Guzmán Terrones reveló que el municipio de Tierra Blanca es un lugar con una gran cantidad de nefrópatas, es decir, personas con problemas renales que, incluso, se destacan a escala mundial y a través del área que encabeza, se consiguió instalar a una enfermera para que tamice a todas estas personas con nefropatías para detectarles si son portadoras del VHC. Se trata de un programa piloto único en toda la república mexicana.

Cabe mencionar que la VHC se descubre en el año 1989, se detecta después del VIH y es hasta 1993 que se hacen las pruebas rápidas y de acuerdo a la Asociación Mexicana de Hepatología, unas 399 mil personas mueren al año por hepatitis C, principalmente por cirrosis y carcinoma hepatocelular.

Por su parte, la doctora Teresa Guzmán Terrones proporcionó el número de WhatsApp 2299775525 para cualquier información o consulta.

Caso de VHC por tatuajes

A los 13 años de edad, Víctor Zamorano Gómez se hizo su primer tatuaje, posteriormente a los 17 y luego a los 22; hoy a sus 48 años cuenta con 11 tatuajes y hepatitis C.

Víctor nunca se hubiera imaginado que padecía esta enfermedad pues, aunque con frecuencia sentía malestar en su vientre, solía asociarlo con indigestión u otro síntoma.

Caso de VHC por tatuajes. Foto: Alina Krauss

Él cada año se hace la prueba de detección del VIH en los laboratorios del Hospital Regional de Veracruz, y en noviembre del 2020, al igual que los años anteriores, salió negativo, sin embargo, apareció el motivo de sus males, pues registró positivo su examen de hepatitis C.

Posterior a ello, fue a consulta y fue ahí donde le indicaron que fueron los tatuajes la causa del contagio, en este tenor, Víctor reconoció que los grabados se los hicieron personas particulares y no se percató que los instrumentos con que se los hicieron fueran esterilizados adecuadamente ya que era muy joven y le dio poca importancia.

“Solía sentir mucho dolor, en el hígado precisamente (…) Yo pensaba que era un dolorcillo normal porque comí algo y nunca me puse atención (…) Fue por medio de tatuajes, ese fue mi pequeño problema, me vino a aparecer después de 25, 30 años me dijo”, externó el paciente.

Desafortunadamente, en la actualidad, por esta enfermedad y por la pandemia por Covid-19 se encuentra incapacitado y no puede trabajar, por lo que subsiste con el apoyo que le brinda su familia, es por ello que Víctor recomienda a las personas jóvenes que se cuiden y de preferencia que no se tatúen, ya que es un riesgo que puede comprometer su salud y su vida sin necesidad.

