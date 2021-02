Haré que Tlacotalpan “brille más que nunca”: Alejandra Matías Fierro

La aspirante a la presidencia municipal de Tlacotalpan Alejandra Matías indicó que busca hacer que el municipio “brille más que nunca”; visitó las instalaciones de El Dictamen

Sin buscar barrer para atrás y comprometida a hacer una campaña sin ataques, la doctora Alejandra Matías Fierro se dijo lista para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Tlacotalpan, abanderada por el Partido Encuentro Social (PES), que encabeza a nivel estatal Gonzalo Guízar Valladares.

La precandidata Alejandra Matías Fierro visitó las instalaciones de El Dictamen, donde fue recibida por la directora ejecutiva Bertha Ahued Malpica, quien le mostró a ella y a sus acompañantes parte de los archivos en la hemeroteca de la casa editorial. (Foto: Manuel Pérez)

De visita por las instalaciones de El Decano de la Prensa Nacional, Matías Fierro fue recibida por la directora ejecutiva de EL DICTAMEN, Bertha Rosalía Ahued Malpica.

El objetivo es encabezar un proyecto que logre sacar adelante al municipio de Tlacotalpan y que favorezca a todos los sectores productivos, como los pescadores, campesinos y seguir fortaleciendo la cultura y gastronomía del lugar.

Alejandra Matías Fierro y Bertha Ahued Malpica. (Foto: Manuel Pérez)

“Soy aspirante a la alcaldía de Tlacotalpan, ya estamos trabajando con un grupo de amigos que queremos servir a nuestro municipio de manera justa y correcta, para que tengamos un Tlacotalpan mejor, donde tengamos no nada más las entradas de turismo, que no sea únicamente en esos días especiales cuando entra la economía a nuestro municipio, sino que también hay dinero, durante todo el año, trabajar, gestionar para poder tener otras fuentes de trabajo, favorecer a los pescadores y gente del campo, que es a donde está la mayor falta de dinero en nuestro municipio, además de seguir fortaleciendo toda la cultura y gastronomía tan importante que caracteriza a este municipio”, comentó.

Llamó a los tlacotalpeños a confiar en una mujer que no llegará a robar, mentir, o traicionar a su pueblo.

Haré que Tlacotalpan “brille más que nunca”: Alejandra Matías Fierro

“Actualmente estamos ya abanderados por el PES y en esta línea de hacer lo justo, correcto, de no robar, no mentir, no traicionar, ir de la mano de Dios para servir a nuestro pueblo, es como queremos desarrollarnos y trabajar”, comentó.

Agregó que “considero que no se han hecho muchas cosas, pero vamos a hablar de lo que sí se puede hacer, hay que empezar como un proyecto nuevo, porque finalmente ya no vamos a ayudarnos con lo que no se hizo, vamos a favorecer a todos los tlacotalpeños, con lo que se hagas desde ahorita”.

Mejoramiento en servicios de salud, el campo y otros sectores descuidados

Destacó que urge frenar la contaminación del río Papaloapan, por parte de las industrias que provocan la devastación de la fauna marina en la zona.

También inyectar mayores recursos al campo, para que existan una mayor diversidad de cultivos y no sólo se siembre caña, sino piña y elote.

Además, se buscará el mejoramiento de los servicios de salud, luego de que no existe el suficiente personal médico en el hospital, así como el desabasto de medicamentos y que los servicios de salud, estén al alcance de todos.

Soy una mujer empoderada: Alejandra Matías

“Yo me siento excelente, empoderada y por eso estoy aquí, porque soy una mujer empoderada y así como yo me siento, quiero que se sientan todas las mujeres de mi municipio, capacitarlas, orientarlas en todo lo que se considere importante para sentirnos grandes, elevar la autoestima, que nunca más vuelva a sentirse una mujer chiquita, pero el machismo todavía está presente, ha habido obviamente barreras, porque la parte masculina todavía quiere sobresalir, debemos hacer valer la equidad de género, tenemos hacer valer que las mujeres tenemos derechos como lo tiene la parte masculina, para que la violencia vaya bajando”, comentó.

Explicó que tiene como plazo 15 días para poder entregar la documentación que exige la autoridad electoral, y otros 15 días más, para registrar la candidatura de manera formal.

Trabajaré por este Tlacotalpan que tanto quiero

“Podemos tener la certeza de que vamos a estar con este partido, trabajando y contendiendo para lograr la alcaldía de Tlacotalpan, este Tlacotalpan que tanto quiero, este Tlacotalpan que me vio nacer, este Tlacotalpan que quiero que sea diferente y mejor para mis paisanos, que todos estemos en mejores condiciones, trabajar con mucho amor para todos ellos”, comentó.

Destacó que también hace falta la introducción del internet en muchas comunidades rurales, donde se dificulta la educación virtual, en plena pandemia por Covid-19, y que se está resolviendo a través de los cuadernillos de la SEV.

“Que se fijen bien a la hora de decidir, nosotros vamos con todo el amor, para servir a nuestro pueblo, nosotros vamos para engrandecer a Tlacotalpan, queremos que la Perla brille más que nunca, no vamos con el objetivo de lograr poder, o de lograr las cosas de las que ya están cansados, queremos servir a nuestro pueblo”, concluyó.

