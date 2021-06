Gumersindo Hidalgo visita la ciudad de Cardel

De visita por la ciudad de Cardel, el licenciado Gumersindo Hidalgo Gómez candidato a la diputación federal por el Distrito 14 de Veracruz, manifestó que su interés es el bienestar colectivo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Hidalgo Gómez, quien es un próspero empresario del ramo transportista, declaró en exclusiva para El Decano de la Prensa Nacional, que el pueblo es quien debe ejercer el poder y no los políticos, ya que no hacen nada por el ciudadano promedio y en pura promesa basan sus discursos, para prácticamente no volver y darle la espalda a quien los encumbró.

Añadió que él viene de la cultura del esfuerzo y de la solidaridad, pues ayudando a quien más lo necesita, se puede salir adelante.

Te puede interesar:

Gómez Hidalgo añadió que, de ser favorecido con el voto, se convertirá en un gestor incansable para agrandar el presupuesto destinado para obras públicas y de carácter social, para mejorar la calidad de vida de los usuarios.

Además de vigilar que se apliquen debidamente y a la brevedad posible. Declaración hecha, en la parte baja de la plaza cívica del Parque Revolución, en la cabecera municipal de Ciudad Cardel.

Por último, el abanderado por el Partido Unidad Ciudadana, envió un afectuoso saludo para los lectores de El Dictamen, afirmando que no le fallará al ciudadano que confía en él, pues es el que realmente le preocupa, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.