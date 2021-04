Grupo musical Los Caracoles presenta idea a candidatos para que les den empleo

Xalapa, Ver.- Integrantes del grupo musical Los Caracoles presentaron un proyecto para que durante las campañas políticas puedan tener trabajo.

En conferencia de prensa, Roberto Contreras Pérez, mejor conocido como Sombra, explicó que su propuesta es contar con una unidad móvil con bocinas en el que se pueda subir el candidato para hacer un recorrido de unas dos horas, es decir unos 20 kilómetros.

Consideró que la medida podría contribuir a que se conociera al candidato y cuidar la sana distancia.

Sin embargo, no ha logrado conseguir los recursos para acondicionar la unidad, para ello necesita unos 250 mil pesos y en ese sentido, llamó a los empresarios para que se sumen y lo apoyen, ya que ha buscado financiamiento y no ha tenido suerte.

“Le ayudaría al candidato, tendría contacto con miles y miles de personas. Yo creo que llevarle música a la gente que hemos estado encerrados durante año y tanto sería muy bueno. Es un proyecto, todos me dicen está muy bueno, pero no tengo el auto. Yo espero que algún empresario o gente que tenga camioneta o equipo de audio me diga hacemos mancuerna. También la idea es para todos los músicos para que algo pudiéramos ganar”, expresó.

Contreras Pérez lamentó que hasta el momento sigan sin empleo y que el gobierno de Veracruz, particularmente la secretaria de Turismo no los haya contactado como lo prometió.

Te puede interesar:

Refirió que en el estado de Yucatán está apoyando a los músicos, manda músicos cada ocho días a las colonias a tocar y con eso tienen una fuente de ingreso.

De manera que a Los Caracoles les gustaría que algún candidato tomara el proyecto para que pudieran tener trabajo en los meses de campaña.

“Lo que yo busco es que algún partido o candidato me dijera oye Roberto te pago todo el mes y si me dan un adelanto yo tendría el camión en una semana. Les prometo dos horas de música, la gente nos quiere mucho, el candidato tendría mucha gente”, añadió.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen