Quien fuera el secretario general de Morena con funciones de presidente en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, ya se pasó a Fuerza por México y este día se presentó a rendir protesta junto con la expriista Regina Vázquez Saut, ahí aseguró que se lleva a miles de morenistas hacia el nuevo instituto político.

Llamó a todos aquellos que hayan pertenecido a otros partidos como el PRI, Morena, PAN, entre otros, a que se sumen a Fuerza por México.

Puntualizó que sus funciones como delegado será coordinar todos los trabajos con los líderes nacionales y sacar adelante el proceso electoral.

Llamó a que todos se vayan a su nuevo partido

Entrevistado con relación a cómo le irá a Morena en la jornada electoral, dijo que ya está “pronosticado”.

“Lo más importante es que Fuerza por México se va a posicionar en todo el Estado, vamos a ganar Xalapa y la gran mayoría de los municipios”, aseguró, pero reconoció que todavía no hay candidato o candidata.

En ese sentido, no descartó que Elizabeth Morales vaya a ser la candidata, ya que dijo, todos son bienvenidos para tener al mejor candidato o candidata en todos los municipios.

Con más de una hora y media de retraso en un lugar con cientos de personas en donde tampoco se cuidó la sana distancia; expresó que su salida de Morena quedó atrás.

“Dejamos porque no coincidimos con los ideales del pueblo, el pueblo no quiere más de lo mismo, el pueblo está muy despierto, el pueblo hizo un compromiso en el 2018 de no robar, no mentir, no traicionar”, refirió.

Gonzalo Vicencio se va de Morena y se lleva a “su gente” a Fuerza por México

De manera que siguió los ideales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero no le gusta pelear y si los otros querían el Partido ahí se los dejó.

Aseguró que “el pueblo” se pasó para Fuerza por México, sólo cambiaron de “carro”.

Informó que este día tomaría protesta como delegado de dicho instituto político al que se sumaría la estructura de Morena.

“Se viene todo para Morena (sic.) … nada más les quiero decir: el salón está lleno. Hablamos de miles de ciudadanos que se vienen a Fuerza por México de todo el Estado. En la zona sur está muy fuerte el movimiento que traemos”, afirmó.

Expresó que era muy notorio los miles de militantes que se pasaron a Fuerza por México y si se pasó a este partido es para rescatar a Veracruz.

