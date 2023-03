Gonzalo un atleta de 33 años salió a entrenar y lleva cinco días desaparecido

Gonzalo Hernández Landa un atleta de 33 años, desapareció entre los municipios de Coatepec y Xico desde el miércoles 22 de marzo a las 10:30 horas cuando salió a entrenar.

Ante la falta de respuestas de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), la familia y amigos se manifestaron frente al palacio de gobierno.

Este lunes por la mañana, la familia llevó cartulinas fluorescentes para pedir ayuda: “Señor gobernador Cuitláhuac García exigimos su apoyo para encontrar a Gonzalo Hernández Landa”, “Yo soy una víctima de desaparición forzada”, “Te buscaremos hasta encontrarte”, “se lo llevaron vivo, vivo lo queremos de regreso”.

Rita Landa Valdez, madre de Gonzalo, expresó que su hijo salía a correr en los límites de Coatepec y Xico, para tener condición física y participar en la Gran Carrera Internacional del Golfo en el municipio de Boca del Río el sábado 25 de marzo.

El miércoles le avisó que saldría a correr a las 10:30 horas y para las 13:30 horas que no se había reportado, la madre comenzó a llamar a su teléfono celular y mandar mensajes; a las 13:50 horas el aparato de comunicación dejó de recibir llamadas.

Explicó que Gonzalo salió en la mañana del miércoles en el carro Jetta modelo 1995 color negro, y tampoco ha sido localizado.

“Nos falta Gonzalo, me falta mi hijo, soy una madre desesperada, acudo a los medios porque dije alguien me tiene que ayudar, mi hijo no puede salir tan lejos, el carro no puede salir tan lejos.

Informó que interpusieron la denuncia el día jueves, sin embargo, no hay avances en la investigación, así también acudieron a la Comisión Estatal de Búsqueda y las autoridades emitieron la ficha con la fotografía de Gonzalo Hernández Landa y los datos generales.

“No tengo avance de la investigación, eso fue desde el miércoles son muchos días, nunca se va, no tarda tantas horas en regresar a su casa y sobre todo no se deja de comunicar conmigo, su teléfono dejó de sonar, ya no le entraron mensajes, ni llamadas, el carro tampoco ha aparecido, y el carro no puede ir muy lejos, es un modelo atrasado, él no viajaba lejos” dijo la madre.

Agregó que su hijo trabaja en un estacionamiento de Coatepec y se dedica a “trabajos particulares”; aunque vive en un domicilio diferente al de ella, el atleta está en constante comunicación con la familia.

Gonzalo Hernández Landa tiene 33 años de edad; nació el 31 de marzo de 1989; mide 1 metro con 80 centímetros de estatura; tiene ojos color café claro; piel blanca; cabello castaño oscuro, crespo, corto; desapareció en Coatepec el pasado 22 de marzo; como señas particulares tiene nariz chata, boca mediana con labios delgados.

