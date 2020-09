Gobierno olvida a los hoteleros

El Gobierno del Estado dejó literalmente plantados ayer a los hoteleros. Y es que la sesión del Comité del Fideicomiso del 2% al hospedaje que se celebraría este jueves fue cancelada, ya que el representante del Gobernador no llegó.

El coordinador general de Comunicación Social, Iván Luna, no acudió a la reunión pese a que la mayoría de los integrantes viajó desde diversos puntos de la entidad, exponiendo su salud e integridad física.

En la sesión, se pretendía definir la liberación de los recursos para algunos proyectos.

El martes pasado, El Dictamen publicó que la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno de Veracruz gastó 25 millones de pesos en campañas de promoción turística con impacto mediático criticado por dirigentes empresariales y asignó contratos a empresas sin experiencia en producción audiovisual, algunas de ellas dadas de alta por “servicios profesionales, científicos y técnico”.

De acuerdo con documentos oficiales, la dependencia a cargo de Xóchitl Arbesú, destinó

la mitad de 52 millones del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la

Prestación de Servicios de Hospedaje a campañas sin impacto y sin transparentar los

contratos.

En entrevista, el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura de Xalapa; Marcos Suárez Domínguez, consideró que el costo-beneficio de la inversión pública para la promoción turística de las siete regiones en las que está dividida la entidad veracruzana es muy difícil medirlo.

“Yo creo que es difícil para cualquier estado decir: lanzo una promoción de cinco millones de pesos en medios o en las ciudades y van a venir. Es difícil saber si la gente viene o no. Yo lo pondría medible con base en la ocupación hotelera”, expuso.

Sin embargo, reconoció que desde hace cinco o seis años prácticamente la ocupación hotelera es “nula”, excepto en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Dijo que los 25 millones de pesos que se han invertido del presupuesto 2020 para la promoción turística, de un total de 54 millones de pesos que componen el total de lo recaudado por el Fideicomiso, es una cantidad “irrisoria” frente a otras entidades que gastan o invierten como Puebla.

“Esto realmente no es nada, si vieras cuánto gasta Puebla en promocionarse, rebasa los 300 mdp en promoción, nosotros 50 al año. Lo de nosotros es una bicoca, pero aunque fuera un peso debe ser aplicado”, indicó Suárez.

Añadió que esos 25 millones de pesos que se ejercen para la promoción turística, se avalaron en su totalidad por los integrantes Fideicomiso.

Suárez puntualizó que los recursos aprobados para la promoción no se entregan en su totalidad, se van liberando por partes de acuerdo con la ejecución y los entregables.

Reconoció que existe un atraso en la promoción debido a la pandemia; ya que si, por ejemplo, para Xalapa se iban a destinar más de 7 mdp apenas en los siguientes días se estaría aprobando un nuevo proyecto que tiene un costo de 3.4 mdp.

Afirmó que no han aprobado varios proyectos que ha querido ejecutar la Secretaría de Turismo, debido a que no los ven viables; tales como los kioscos digitales turísticos para las plazas comerciales, que requería de más de 2 mdp, cuando no hay asistencia a los centros comerciales derivado de la pandemia, “se los echamos abajo”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.