Gobierno Federal adeuda pago a docentes de PRONI

Xalapa, Ver.- Docentes adheridos al Programa Nacional de Inglés (PRONI) protestaron este viernes en la Plaza Lerdo para exigir el pago de tres meses.

En entrevista, Miriam Flores, explicó que la Federación no ha radicado el recurso para que los más de cien maestros que existen en la entidad puedan cobrar su salario como lo venían haciendo de manera normal hasta principios del año.

“Nos están pidiendo que sigamos trabajando con o sin recurso económico. Nosotros estamos molestos porque nos tienen así desde hace tres meses.

Federación adeuda pago a docentes de PRONI

Solo nos dicen que ya va a llegar y no llega. No es justo que sigamos trabajando así, piden calidad para los niños y no le pagan a sus maestros. Nosotros somos maestros del Programa Nacional de Inglés, no tenemos base, no tenemos absolutamente nada, no nos pagan prestaciones, no nos dan seguridad social”, señaló.

Te puede interesar:

El pago que les dan es de manera mensual y de acuerdo a las horas que dan de clases en línea y lo que más lamentan es que ya hayan bajado el recurso en otras entidades y en Veracruz no llega.

“Lo que queremos es que nos vean porque hay mucha gente que ni nos conoce…el coordinador es nuevo, se llama Ricardo Javier Hernández Pulido“, expuso.

Sostuvo que muchos maestros están enfermos, no tienen para pagar el internet y se cuelgan de otras redes de vecinos, piden ir a casas de familiares para cumplir con su labor, “así no es justo trabajar”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.