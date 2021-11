Gobierno estatal no dará dinero para el Carnaval de Veracruz: gobernador.

Xalapa, Ver.- Las declaraciones de la alcaldesa electa de Veracruz, Patricia Lobeira, sobre la importancia de llevar a cabo el Carnaval de Veracruz en dicho municipio, no interesaron del todo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Se niega a dialogar con alcaldesa electa de Veracruz

En conferencia de prensa en palacio de gobierno, el morenista respondió cuestionamientos alusivos a las declaraciones emitidas por la panista y actual presidenta municipal electa del puerto de Veracruz.

“No podría afirmar algo con alguien electo, alguien quien todavía no concluye su etapa de elección. No sé si el tribunal ya determinó algo, pero si no, no podría, una. Dos, no es con la autoridad electa, es con la autoridad actual”, confesó García Jiménez.

Y es que Lobeira de Yunes respondió a medios locales, en la ceremonia de inauguración del Buen Fin 2021 en Veracruz, que la organización de las fiestas carnestolendas tendrían un costo importante que oscila los 40 o 60 millones de pesos y que, cada año, el Gobierno del Estado apoyaba con 15 o 20 de ellos.

“Anticipo nuevamente que sí vamos a apoyar el carnaval, pero esas formas de dinero en efectivo ya no”, continuó el morenista.

En tanto, el mandatario estatal presumió que el apoyo por parte de Gobierno del Estado sería con elementos de Protección Civil, seguridad y publicidad, pero dinero en efectivo no.

“Voy a estar haciendo referencias contantes a que vengan a conocer estas fiestas. Independientemente de quién la organice”, repitió en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Información de Arantxa Arcos

